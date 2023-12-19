На фронті росіян масово косить "мишача лихоманка", – ГУР

На Куп'янському напрямку окупантів масово косить "мишача лихоманка". При цьому скарги на лихоманку командування ворогів проігнорувало.

Російські окупанти на Куп'янському напрямку масово хворіють на так звану "мишачу лихоманку". Спалах цього захворювання зафіксовано у багатьох підрозділах.

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"Мишача лихоманка" у російських військових

ГУР зазначає, що хвороба має вірусний характер та передається до людини від гризунів – через прямий контакт зі збудником, внаслідок вдихання пилу мишачих екскрементів чи потрапляння їх у продукти харчування, які вживає людина.

У розвідці пояснили, що симптоми "мишачої лихоманки" включають сильний головний біль, зростання температури тіла до 40 градусів, висипи та почервоніння, зниження тиску, крововиливи в очах, нудоту, блювання по декілька разів на день.

Крім цього, оскільки хвороба вражає нирки, людина, що заражена "мишачою лихоманкою", відчуває інтенсивний біль в попереку та має серйозні труднощі із сечовипусканням.

ГУР повідомляє, що скарги на лихоманку від особового складу російської армії, який задіяний у війні проти України, командування проігнорувало. Вони розцінили їх, як черговий прояв ухилення від участі в бойових діях. До того ж, на першому етапі перебігу "мишача лихоманка" нагадує звичайний грип.

У підсумку – "мишача лихоманка" значно знизила боєздатність російських "щурів",

– йдеться у повідомленні.

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