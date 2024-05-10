Сумлінний путінський бюрократ: у Росії – новий, але старий прем'єр
Міхаіла Мішустіна ще на 6 років призначили головою російського уряду. Займає він цю посаду з початку 2020-го. Кремлівський бюрократ наголошував, що підтримка військових Росії буде одним з основних напрямків його роботи, хоча й загалом про війну він говорить неохоче.
У понеділок, 10 травня, спершу Держдума Росії проголосувала за перепризначення Мішустіна прем'єром, згодом відповідний указ підписав самопроголошений президент Владімір Путін. Про це інформує 24 Канал з посиланням на росЗМІ.
Дивіться також Який реальний стан російської авіації та чи зможе Україна досягнути паритету в небі
Новий-старий прем'єр Росії
За призначення Мішустіна головою російського уряду проголосувало 375 депутатів з 450 можливих. Не було жодного голосу проти, однак все ж 57 комуністів – утрималися, що є цікавим сигналом.
Під час виступу на засіданні парламенту Мішустін поспішив запевнити, що продовжить забезпечувати учасників так званої "спеціальної воєнної операції" спорядженням та технікою, а також надавати пільги, підтримку бійцям та їхнім сім'ям.
Путінський чиновник назвав солдатів, що кожного дня вбивають українців, – "захисниками". Він наголосив, що турбота про російських бійців та їхніх близьких "перебуває і буде перебувати в центрі уваги уряду".
Станом на травень 2024-го Мішустіну – 58 років. Кар'єрний шлях до посади очільника уряду в нього був досить довгим:
- з 1992 по 1998 рік працював на різних посадах у Міжнародному комп'ютерному клубі;
- 1998 року був призначений заступником керівника Державної податкової служби Росії.
- 1999 року став заступником міністра Росії з податків і зборів.
- з 2004 року по 2006 рік – голова Федерального агентства кадастру об'єктів нерухомості;
- у 2007 і 2008 роках керував Федеральним агентством з управління особливими економічними зонами;
- від березня 2008 року до квітня 2010 року обіймав посаду президента групи компаній UFG – однієї з найбільших компаній, що працюють в Росії, у галузі управління активами, прямими інвестиціями та пайовими інвестиційними фондами;
- 6 квітня 2010 року був призначений керівником Федеральної податкової служби;
- 16 січня 2020 року вперше був призначений головою уряду Росії.
Дивіться також Путін і Лукашенко знову погрожують ядерною зброєю: чи повірив Захід у черговий блеф Кремля
Варто наголосити, що легітимність усієї російської управлінської системи – під великим питанням. Владімір Путін, який стоїть на чолі кремлівського режиму, 7 травня 2024 року вп'яте був інавгурований на пост президента Росії. Однак законність цього статусу не визнала жодна цивілізована держава світу.
Так звані вибори, на яких у березні переобирався Путін, відбувалися, зокрема, на окупованих територіях України під дулом автоматів. Підрахунок голосів супроводжувався численими порушеннями, а список кандидатів – обмежений чотирма іменами, безпечними для Кремля.
Тому й усі документи, на яких є підпис Путіна, навряд можна вважати такими, які чогось вартують. Серед них – указ про призначення Мішустіна прем'єром.