Хто найвпливовіший менеджер у кремлі: російський опозиціонер назвав 2 прізвища
Вище керівництво росії складають однодумці путіна, які керують політичною, економічною та силовою сферами країни-агресорки. Серед них сєргєй кірієнко та михаіл мішустін.
Про це 24 каналу розповів міжнародний оглядач та російський опозиціонер Ілля Пономарьов. На його думку, наразі вони є найбільш впливовими та спроможними менеджерами росії.
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Якими сферами керують кірієнко та мішустін
Ілля Пономарьов повідомив, що кірієнко наразі керує усією політичною сферою. Він вирішує, хто буде у держдумі або складі регіональної влади тощо.
Уся вертикаль влади росії зосереджена на кірієнку. А мішустін – це керування економікою,
– зауважив міжнародний оглядач.
Він також додав, що кірієнко не має впливу на силову сферу. Його робота це політичне керування. "Військові захоплюють, а він потім приходить, щоб облаштовувати ці території", – пояснив російський опозиціонер.
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Безглузді заяви росіян щодо України
- Напередодні Володимир Зеленський закликав країни Заходу не впускати на свою територію росіян, адже вони відповідальні за дії своєї влади. Рупор владіміра путіна дмітрій пєсков одразу відреагував на пропозицію українського президента. Він заявив, що "ірраціоналізм мислення Володимира Зеленського зашкалює". А також пригрозив усіма можливими наслідками за такі ініціативи.
- російська розвідка пробила чергове дно, оприлюднивши нову заяву. У москві переконують, що поляки "хочуть контролювати" економіку України. Варшава начебто чекає, поки українські підприємства "збанкрутують", аби скупити їхні активи та землю.
- російський командир зробив заяву щодо Запорізької АЕС. Він зауважив, що росіяни замінували найбільшу в Європі атомну електростанцію. За його словами, на території ЗАЕС буде або російська земля, або випалена пустеля.
- У кремлі видали нову методичку для ЗМІ. У ній вторгнення країни-агресорки до нашої держави порівнюється з подіями Першої світової війни. Головна теза нової інструкції для пропагандистів дуже проста – у XX столітті та зараз росія начебто "була втягнута у військове протистояння" країнами Заходу.
- російській владі повсюди вбачається "український слід". Так голова мзс росії сєргєй лавров так завзято критикував політику США щодо ситуації з Тайванем, що аж знайшов там схожість з українською ситуацією.
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