"Місіс регулярний зашквар" Захарова розповіла про некомпетентні заяви речниці Білого дому

Представниця закордонного відомства Росії Марія Захарова заявила, що речниця Білого дому Джен Псакі "підставляє керівництво США своїми некомпетентними заявами". Однак своїми "проколами" відома насамперед сама Захарова.

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова вирішила висловитися про прессекретарку Білого дому Джен Псакі. Вона почала критикувати її роботу на посаді.

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Заява Захарової про Псакі

Це людина (Псакі – 24 канал), яка представляє американське керівництво і неодноразово це американське керівництво своїми заявами підставляла, бо демонструвала некомпетентність, непрофесіоналізм,

– заявила Захарова.

Відповідну реакцію росіянки викликали слова Псакі про те, що США готуються до дезінформації зі сторони Росії щодо домовленостей за підсумками переговорів про так звані "гарантії безпеки". Захарова повідомила, що схожі висловлювання представників Вашингтона викликають у неї "сумні почуття".

Скандали за участю Захарової

Цікаво, що Захарова взялася критикувати Псакі, маючи за плечима чималий досвід власних "проколів".

Наприклад, один зі скандалів пов'язаний із Сербією – одним із небагатьох союзників Росії в Європі. Трапився він у вересні 2020 року. Тоді Захарова порівняла візит сербського президента Олександра Вучича до тоді ще американського лідера Дональда Трампа у США з відомою еротичною сценою з фільму "Основний інстинкт". Свої асоціації вона підкріпила колажем. Згодом за хамський допис посадовиці перед Вучичем довелося вибачатися самому Володимиру Путіну.

У середині грудня 2021 року Захарова виступила із сенсаційною "заявою". Вона звинуватила українських дипломатів у тому, що вони, мовляв, торгують громадянством. У такий спосіб тоді намагалися прикрити скандал, у який потрапила сама Москва – контрабанда кокаїну із посольства Росії в Аргентині.

Багато фейків, озвучених Захаровою, стосуються війни на Донбасі. Зокрема, наприкінці жовтня 2021 року вона звинуватила Україну у "військовому наступі на Донбас". Посилалася речниця російського відомства на неправдиві повідомлення видань бойовиків. Насправді атаки готує лише російська сторона.

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