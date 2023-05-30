Місія нездійсненна: в Міноборони відреагували на "розшук" Залужного та Сирського
Джерело:Ганна Маляр
В Міноборони України заявили, що Росія намагається нівелювати статус України та тиснути психологічно. Такий "розшук" командування ЗСУ спрямований на деморалізацію українських військових.
Росія і раніше відкривала кримінальні провадження проти українських командувачів і комбригів. Оголошення в розшук головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського – один зі способів інформаційної війни.
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В Міноборони назвали 2 причини "розшуку"
Заступниця міністра оборони заявила, що оголошення у "розшук" українського командування – "місія нездійсненна". Маляр нагадала, що ворог і у 2014 – 2015 робив подібні кроки й звинувачував ЗСУ у буцімто вчиненні злочинів під час ведення бойових дій. Проте в Міноборони наголосили, що "розшук" має 2 причини:
- нівелювати статус України як жертви міжнародного злочину агресії та формально урівняти їхні злочинні дії з нашими оборонними;
- психологічний тиск та деморалізація наших військових.
Втім, "місія нездійсненна". Росія цією війною створила собі настільки токсичну репутацію та настільки втратила довіру, що будь-які звинувачення з їхнього боку на адресу наших військових сприймається як обтяжуюча обставина,
– заявила Маляр.
Окрім того, вона підкреслила, що психологічно тиснути на командувачів, які воюють з ворогом, що значно переважає за кількістю бійців та озброєння – безперспективно.
Росіяни оголосили у "розшук" Наєва
Після того, як у "розшук" оголосили Залужного й Сирського, до них "приєднався" й командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв. Оголошення також з'явилося на сайті російського МВС.
Як і у попередніх випадках, причин росіяни не вигадали, а лише вказали – "за статтею кримінального кодексу". Інформацію щодо Наєва також згадали лише загальнодоступну, яка є у відкритих джерелах.
Росіяни оголосили Залужного та Сирського в "розшук"
- Інформацію про "розшук" Залужного та Сирського помітили на сайті російського МВС 30 травня. Причин таких дій пропагандисти не пояснюють, у пресслужбі загарбників вказано лише одне – "розшукується за статтею кримінального кодексу".
- Вочевидь, росіяни ще не погодили, чому вирішили "розшукувати" керівництво ЗСУ. Ба більше, у "бланках розшуку" є лише інформація з відкритих джерел – стать, дата народження та місце народження.
- Проти головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного вже порушили кілька справ у Росії – це може бути однією з причин "оголошення у розшук". Натомість невідомо, чому до Залужного "приєднався" саме Олександр Сирський, адже пропагандисти не звинувачували його у "кримінальних злочинах".
- В Офісі Президента вже відреагували на інцидент. Зокрема Михайло Подоляк заявив, що Залужний та Сирський можуть самостійно прийти до людей, які "оголосили їх у розшук".