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      Місія МВФ повернеться до України вже цього тижня

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      Місія МВФ повернеться до Києва 14 листопада
      Місія МВФ повернеться до Києва 14 листопада / Фото з відкритих джерел

      Місія Міжнародного валютного фонду продовжить роботу в Україні з четверга, 14 листопада.

      Як повідомив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, місія фонду прибуде до Києва для продовження дискусії про можливість відкриття для України нової програми розширеного фінансування EFF, передає пресслужба МВФ в Україні.

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      "Місія МВФ на чолі з паном Роном ван Роденом розпочне свою роботу в Києві цього четверга, 14 листопада 2019 року, для продовження обговорень з представниками влади щодо нової програми, яку підтримуватиме Міжнародний валютний фонд", – зазначив він.

      Що відомо про нову програму розширеного фінансування EFF

      Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна веде перемовини про можливість відкриття Фондом нової 3-річної програми EFF на 5 – 10 мільярдів доларів. Місія МВФ, що відвідала Київ у вересні, згодом повідомила про плани продовжити дискусію щодо цього питання.

      18 жовтня директор Європейського департаменту МВФ Пол Томсен заявив, що нова програма для України у форматі розширеного фінансування (EFF) є розрахованою на три роки. Її буде спрямовано на:

      • збереження макроекономічної стабільності;
      • запровадження глибоких структурних реформ.

      Український уряд і Нацбанк сподіваються, що позитивне рішення щодо нової програми буде ухвалено в грудні. Це дозволить отримати перший транш за нею ще до кінця поточного 2019 року. Національний банк очікує, що він становитиме близько 2 мільярдів доларів. 

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      Що відомо про попередні домовленості між МВФ і Україною 

      Попередню програму кредитування з боку Міжнародного валютного фонду для України stand-by було затверджено наприкінці 2018 року. Її було розраховано на 14 місяців. Ця програма передбачала виділення трьох траншів. Перший і єдиний транш від МВФ за цією програмою Україна отримала 21 грудня 2018 року.

      12 – 26 вересня місія МВФ під керівництвом Рона ван Родена перебувала у Києві для обговорення нової трирічної програми підтримки України у межах механізму розширеного фінансування.

      За підсумками візиту в українському представництві МВФ заявили, що експерти місії провели плідні дискусії з питань напрямів політики для нової програми, зокрема, з податково-бюджетної й грошово-кредитної політики, а також ключових заходів з реформування. Крім того, було акцентовано увагу на важливості незалежності НБУ та захисту фінансової стабільності. Водночас представники місії наголосили на необхідності докласти всіх зусиль для мінімізації фіскальних втрат, пов'язаних з реорганізацією або ліквідацією банків.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Фінанси МВФ
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