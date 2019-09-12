Місія МВФ розпочала переговори у Києві

Місія Міжнародного валютного фонду, яка прибула до України напередодні, на чолі з Роном ван Роденом у четвер розпочала перемовини з українським урядом – вони триватимуть до 24 вересня.

Про це повідомляє агенція Інтерфакс-Україна з посиланням на джерела у представництві Фонду.

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Раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук зазначав, що метою переговорів з місією є отримання staff agreement (рекомендації раді директорів) для відкриття нової програми співпраці для України до кінця 2019 року.

Поточна програма співпраці між Україною та МВФ в рамках механізму stand-by була затверджена 19 грудня 2018 року. Обсяг 14-місячної програми еквівалентний SDR 2,8 мільярда або близько 3,9 мільярда доларів. Водночас SDR 1 мільярд (близько 1,4 мільярда доларів) надано відразу, тоді як умовою виділення решти грошей є успішні піврічні перегляди програми у 2019 році.

Зазначимо, Україна остаточно погасила кредити Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by 2014 року.

Востаннє місія МВФ побувала в Україні 21 травня. Члени місії планували зустрітися з українськими урядовцями, щоб обговорити виконання вимог фонду. Проте вже 23 травня в МВФ заявили, що фонд повернеться до обговорення подальшої тісної співпраці з Україною вже після виборів до Верховної Ради та призначення нового Кабінету міністрів.

За прогнозами Нацбанку України, угода про нову програму розширеного фінансування з МВФ на термін 3-4 роки обсягом від 5 до 10 мільярдів доларів може бути укладена до кінця цього року. Це дозволить до січня отримати перший транш в рамках угоди в розмірі близько 2 мільярдів.

Для чого Україні новий кредит від МВФ?Гроші МВФ допоможуть Україні здійснити необхідні виплати за зовнішнім боргом у 2020 і 2021 роках. На ці роки припадає 40% виплат із зовнішнього боргу держави: 2020 рік – 16,8 мільярда доларів, 2021 рік – 18,5 мільярда доларів.