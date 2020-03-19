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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Міська влада Києва обіцяє возити медиків та правоохоронців на роботу

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      Лікарів та правоохоронців КМДА обіцяє возити на роботу / 5.ua

      У КМДА просять українців не виходити з дому без нагальної потреби, а підприємства – перейти на режим віддаленої роботи. Медики, правоохоронці продовжують працювати. Влада обіцяє возити їх на роботу.

      Про особливості режиму карантину розповів заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. Про це повідомляє пресслужба міськради Києва.

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      Він нагадав, що з метою запобігання поширенню коронавірусу українцям наразі краще залишатися вдома.

      Повинні працювати лише медики, працівники правоохоронних органів, ті, хто забезпечує життєдіяльність міста.

      Для них влада організує розвезення, – зазначив Пантелеєв.

      Заступник голови КМДА наголосив, що всім слід зрозуміти масштаб небезпеки. Українці зобов’язані дотримуватись карантину, а бізнес – перевести працівників у режим дистанційної роботи. Це необхідно, щоб не допустити ситуації, як в деяких інших країнах Європи.

      Що відомо про обмеження під час карантину

      • На час загальнонаціонального карантину (12 березня – 3 квітня) українська влада запровадила низку обмежень, щоб запобігти поширенню коронавірусу.
      • Не працюють торгово-розважальні центри, театри, кінотеатри, музеї, заклади харчування.
      • Заборонено роботу метро, а у трамваях і маршрутках діють обмеження на кількість пасажирів.
      • Усі зобов'язані користуватися засобами особистого захисту. Напередодні офіційні представники влади повідомляли, що людей без масок не пускатимуть у громадський транспорт.

      карантин коронавірус заборони
      Що заборонено в Україні під час карантину через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Транспорт Новини України КМДА Медицина Поліція Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини Києва
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