"Місто каштанового щастя": як відомі політики привітали Київ із Днем народження

Щороку 29 травня Київ відзначає День міста. Цьогоріч свято відрізняється – немає святкових заходів, ярмарок та концертів. Але українські політики з самого ранку вітають столицю та її мешканців з Днем Києва – нині серцю України виповнилося 1 540 років.

Політичні діячі не були скупими на привітання. Дехто пригадав молодість та найприємніші спогади, дехто – краєвиди Києва. Але майже кожен відзначив героїчність та відвагу столиці.

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Місто-гордість: як політики привітали українців з Днем Києва

Міський голова Києва Віталій Кличко звернуся до киян, привітавши їх з днем міста. Він зауважив, що це "горде, нескорене і красиве" місто, яке стоїть на пагорбах Дніпра вже 1 540 років. Мер наголосив, що душа міста – його люди, які роблять столицю ще кращою.

З Днем Києва, дорогі кияни! Слава Україні! Слава Києву!,

– сказав Кличко.

До привітань долучилась і Київська міська військова адміністрація. У відомстві зауважили, що Київ є не лише економічним, політичним та духовним центром України, а і є справжнім символом незламності для кожного українця.

Це місто-герой, яке вистояло в часи Другої світової війни під навалою нацистів, а зараз вистояло і від рашистів. Завдяки цьому ми можемо відзначити 1540 День народження Києва! І я вдячний усім, хто дає гідну відсіч російським окупантам,

– написали в КМВА.

Там подякували усім, хто дає гідну відсіч російським окупантам і передусім побажали киянам перемоги та миру. Цьогоріч не буде “Пробігу під каштанами", концерту на Майдані незалежності та виставки квітів на Співочому полі, але у КМВА пообіцяли зробити усе це у майбутньому.

Також у своєму телеграм-каналі киян привітав і міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов. Він опублікував фото панорами столиці й написав "Із днем Києва".

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко зауважив, що відзначати день Києва на фоні руїн дещо дивно. Від 24 лютого змінилося чимало як у житті кожного жителя України, так і в житті столиці. І хоч місту досі болить, воно оживає з кожним днем: відкриваються заклади, виставки, відбуваються культурні події, люди повертаються додому і розквітають дерева.

Київ обовʼязково вистоїть. Він вже вистояв. Як вистоїть і вся Україна,

– написав Ткаченко.

Міністр опублікував щемливе відео, у якому оркестр виконує "Як тебе не любити, Києве мій" на фоні зруйнованих Росією будівель.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук нагадав, що французький письменник Оноре де Бальзак назвав Київ вічним містом. Це місто-герой, що вміє тримати удар. Політик зауважив, що серце України незламне, суворе, непокірне та прекрасне.

Цього року Київ для багатьох став новим домом. Він перетинає в собі сотні шляхів і єднає всіх нас. Місто – дім. Місто – символ. Місто – гордість. Дякую всім, хто докладає зусилля для захисту і процвітання Києва в цей нелегкий час. Перемоги тобі, Місто каштанового щастя. Тримайся, Рідний!,

– написав Стефанчук.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров опублікував коротке відео з пейзажами міста. Воно показує такі прекрасні, але водночас прості та рідні куточки нашої столиці. Федоров написав, що сміливістю Києва наразі пишаються усі.

Перша леді України Олена Зеленська також опублікувала відеоролик про те, як місто живе під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну та оговтується внаслідок ворожих ракетних ударів. Ракети пробили стіни столиці й понівечили вулиці, але Київ навчився прислухатися до повітряних тривог, облаштовувати бомбосховища, працювати під обстрілами й продовжує допомагати тим, кому гірше.

Тобі вже так багато років… Коли ж випаде пожити спокійно? "Пережив усі ті війни, переживу й цю. Пережив тих ворогів, переживу й цих", – усміхаєшся ти. І ось – твій день. Навіть під час війни ти зустрічаєш його квітами й каштанами. Як тебе не любити, Києве наш!?,

– написала Олена Зеленська.

Укроборонпром теж не втримався від привітань. У підприємстві пригадали прекрасні краєвиди та мости Києва, каштани, "вечірні" цукерки та смачнющий торт. За 1 540 років свого існування Київ пережив багато історичних подій, трагічний і щасливих.

Як мужньо стояв 78 днів під час Київської оборонної операції у 1943-му. Як тримав на своїх плечах всю Україну під час Революції Гідності. Як гостинно приймав Євробачення та футбольних фанатів з усього світу. І зараз, у страшні для країни часи, як гордо ти дивишся на ворога… Із Днем народження, Києве! Ти дуже важливий для нас,

– написали в Укроборонпромі.

Пресслужба опублікувала фото, як живе столиця сильної держави під час повномасштабної війни:

Голова партії Слуга народу Олена Шуляк опублікувала фото зі святкування Дня Києва 1987 року. Вона подякувала своєму рідному місту за дитинство, юність і молодість і всі найщасливіші моменти, прожиті разом.

Як ніколи раніше відчуваю твою міць та сміливість! Ти неймовірний! Дякую за все, що було і бажаю яскравого і мирного майбутнього для нас усіх,

– написала вона.



Олена Шуляк з сім'єю у День Києва 1987 року / Фото з телеграм-каналу Шуляк

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак також привітав Київ з його Днем, назвавши його сильним, величним та хоробрим й наголосив, що це столиця славетної держави.

Долучився до привітань і очільник Львівської ОВА Максим Козицький. Він пообіцяв жителям столиці, що ми обов'язково вистоїмо.

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