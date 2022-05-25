"Місто привидів": у Маріуполі могли загинути 22 тисячі людей

Від початку повномасштабної війни Росії проти України в Маріуполі загинуло близько 22 тисяч людей. Така кількість людей загинула за три місяці російської агресії.

Реальні дані про загиблих можуть бути набагато гірші

Відповідні дані озвучив радник мера Маріуполь Петро Андрющенко. За його словами, "Маріуполь тепер місто привидів".

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Андрющенко, який перебуває на підконтрольній Україні території, заявив, що чиновники мерії Маріуполя вважають, що за 3 місяці війни у місті загинуло не менше 22 тисяч людей.

Разом з тим, незаангажовані ЗМІ не можуть отримати доступ до Маріуполя, а люди, які там залишилися, налякані, щоб говорити відверто.

Радник Вадима Бойченка заявив, що ґрунтом інформації про 22 тисячі загиблих служать багато контактів, які мерія Маріуполя підтримує з чиновниками, які залишилися у місті. Андрющенко вважає, що реальні числа можуть бути набагато гірші.

Він повідомив про проблеми під час перепоховань загиблих людей. Процес ускладнюється, оскільки окупаційна влада вимагає, щоб тіло було доставлене в морг. Окрім того, людина, яка займається перепоховання, повинна на відео заявити, що загиблий був убитий українськими військовими.

У місті абсолютно темно. Єдині вогні – від російських військ та російських патрулів. Всюди запах смерті та запах вогню,

– описав Андрющенко теперішній Маріуполь.

Андрющенко наголосив, що в Маріуполі гуманітарна катастрофа та проблеми зі зв'язком. За його словами, люди не можуть вільно пересуватися і через систему фільтрації не мають змоги втекти.

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Яка ситуація в Маріуполі

Протягом майже трьох місяців російські військові знищували Маріуполь, де відсутні базові потреби для існування. Нещодавно у ВООЗ застерегли, що через відсутність водопостачання у Маріуполі можливе поширення інфекційних захворювань, включно з холерою.

Поблизу міста супутник зафіксував три великі місця ймовірного масового поховання. На території Маріуполя досі залишається понад 100 тисяч людей. При цьому Росія продовжує здійснювати депортацію людей.

Донедавна точилися важкі бої за "Азовсталь", де перебували українські військові та мирні люди. На початку травня вдалося вивезти цивільних. Після цього 16 травня з "Азовсталі" розпочалася евакуація поранених українських військових.

За даними розвідки Міністерства оборони Великої Британії, загалом з "Азовсталі" вийшло близько 1700 українських воїнів. Українських захисників та захисниць вивезли на окуповані території, після чого мають обміняти на російських полонених.

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