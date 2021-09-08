Місце покаяння, – у МЗС відповіли на обурення Росії через демонтаж знака дружби Києва та Москви

У Києві 6 вересня знесли пам'ятник на честь дружби з Москвою. У Росії вже відзначилися одіозною заявою про начебто "цинічний експеримент" над українським та російськими народами. Тим часом у МЗС України нагадали, що дружба на танках не будується.

Пресслужба Міністерства закордонних справ України повідомила, що реакція Росії викликає здивування. Усе тому, що російські поборники історичних зв'язків все ще не зрозуміли: неможливо збудувати дружбу на танках.

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У МЗС зауважили, що знак на честь дружби з Москвою, встановлений у 2001 році, не відповідає реаліям сьогодення.

Жертвами російської агресії стали тисячі українців. Ще десяткам тисяч наших громадян війна скалічила долі. Також сотні українців на окупованих територіях змушені жити в умовах перманентної загрози.

Упевнений, що в Києві знайдеться місце для іншого монумента: зафіксувати покаяння Росії за все те горе, яке вона принесла на українську землю,

– мовиться у повідомленні.

У МЗС України наголосили, що виправляти історичні помилки ніколи не пізно.

У Києві демонтували знак дружби Києва та Москви

Пам'ятник демонтували 6 вересня. Відповідне рішення ухвалили ще влітку.

Наразі його зберігають у Голосіївській райдержадміністрації. Згодом – передадуть у майбутній Музей тоталітаризму.

Депутатка Аліна Михайлова заявила, що це перемога. Політикиня наголосила: "будь-яка споруда, що прославляє державу-окупанта та виспівує нашу з ним дружбу – це плювок в душу тисяч загиблих українців, дружби немає".