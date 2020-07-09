Місцеві вибори на окупованому Донбасі відбудуться позачергово та за спеціальним законом. Однак це стане можливо виключно після вирішення безпекових питань, виведення військ, повернення Україні контролю над кордоном і забезпечення критеріїв проведення виборів.

Перший заступник голови української делегації в ТКГ Олексій Резніков пояснив, що вибори в ОРДЛО не залежать від призначення Верховною Радою чергових місцевих виборів, пише Інтерфакс-Україна.

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Що буде з виборами на Донбасі

У тексті комплексу заходів з виконання мінських угод сказано, що як політичне врегулювання відбудуться вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей, і вони регулюватимуться окремим ухваленим законом.

Політик пояснив, що йде прив'язка закону про вибори до закону про особливості місцевого самоврядування.

У законі про "особливий статус", дію якого продовжили до 31 грудня, мовиться про необхідність ухвалення закону про особливості виборів в ОРДЛО.

Олексій Резніков наголосив, що вибори на окупованих територіях Донбасу та Криму будуть після деокупації і за окремим законом.

У разі проведення позачергових виборів на виборчу кампанію відводиться 60 днів, а не 90.

Коли вибори відбудуться

Українська влада хотіла б, щоб місцеві вибори наприкінці жовтня відбулися на всій території країни. Однак це відбудеться лише після того, як буде вирішено безпекові питання, про які йдеться в мінських угодах.

Мовиться про такі умови:

виведення іноземних військ,

роззброєння,

демобілізація всіх незаконних військових і не військових збройних формувань,

встановлення контролю з боку уряду України над українсько-російським кордоном,

можливість проведення моніторингової місії з боку БДІПЛ ОБСЄ,

дотримання Копенгагенського стандарту проведення виборів і законів України.

Важливо! Наступного тижня Верховна Рада на пленарному засіданні розглядатиме питання призначення місцевих виборів на 25 жовтня 2020 року.



Карта окупованих територій Донбасу / 24 канал