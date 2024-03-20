На місці прильоту в Харкові спалахнула дуже велика пожежа: є постраждалі

Російські військові 20 березня атакували Харків. Відомо, що на місці прильоту спалахнула дуже велика пожежа. Також надійшла інформація про постраждалих.

Детальніше про ситуацію розповів міський голова Харкова Ігор Терехов. Його допис у телеграмі з'явився о 13:34.

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Що відомо про атаку Харкова

Як зазначив мер міста, внаслідок удару по Харкову, який ворог здійснив 20 березня, є постраждалі. Він додав, що уточнюється їхня кількість та ступінь поранень.

Крім того, на місці "прильоту" спалахнула дуже велика пожежа. Ігор Терехов додав, що на місці працюють усі відповідні служби, а також волонтери.

О 13:46 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник, відомий як Генерал "Марсель", написав, що російська ракета влучила у будівлю у Холодногірському районі міста Харків. І що під завалами можуть бути люди. І що кількість можливих жертв наразі невідома.

Звернімо увагу на повідомлення від глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, яке з'явилося о 13:14. Він написав, що російські військові вкотре вдарили по одному з районів Харкова. Тоді він повідомляв, що під завалами можуть бути люди. І додав, що всі профільні служби працюють на місці.

Сам Ігор Терехов про те, що у Харкові пролунав вибух повідомив о 12:58 на своєму офіційному телеграм-каналі.

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