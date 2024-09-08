У Києві прогримів вибух на території АТП: кількість загиблих зросла

У Києві посеред дня прогримів вибух на території автотранспортного підприємства. Влада столиці повідомила про двох загиблих.

Рятувальники заявили, що повідомлення про вибух на вулиці Васильківській у Голосіївському районі отримали о 10:12 8 вересня.

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Що відомо про загиблих внаслідок вибуху

Орієнтовно о 10:37 міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що у Голосіївському районі столиці на території АТП стався вибух наразі невідомого походження.

"Частково зруйнована двоповерхова будівля. Пожежі немає. Під завалами можуть бути люди. Екстрені служби вже працюють на місці", – написав Кличко.

Попередньо, виявили двох загиблих. Під завалами можуть бути люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Всі оперативні служби працюють на місці,

– заявили в Київській міській військовій адміністрації о 10:49 8 вересня.

Мер Києва уточнив, що тіла двох загиблих виявили під завалами приміщення на території автопідприємства в Голосіївському районі, де стався вибух.

Станом на 11:00 8 вересня рятувальники повідомили, що одну людину деблокували з-під завалів. Вибухи частково зруйнував будівлю цеху автотранспортного підприємства.

Станом на 11:10 глава КМВА Сергій Попко повідомив, що кількість жертв зросла.

Рятувальники деблокували ще одне тіло. На цю хвилину відомо про трьох загиблих.

Пошуково-рятувальна операція триває,

– заявив посадовець.

Редакція 24 Каналу співчуває рідним загиблих людей.

Рятувальники показали фото з місця вибуху

У Київській міській військовій адміністрації розповіли, що наразі їм відомо про вибух невідомого походження.

Проте встановили, що двоповерхова будівля 40 на 100 метрів була частково зруйнована. Пожежа не спалахнула.

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