Мітинг у Києві: активісти прорвалися до пам’ятника Шевченку, куди має приїхати Порошенко

9 березня в Україні відзначають річницю з дня народження Тараса Шевченка. До його пам’ятника у Києві має приїхати і Президент Петро Порошенко. Туди вже направилися і активісти, які зуміли обійти правоохоронців, які оточили парк Шевченка.

Як пише "Громадське", на вході до парку встановили металошукачі, усі паркові доріжки та входи перекриті парканом. Біля входів стоять кілька десятків чоловіків, подекуди сперечаються з поліцією, намагаючись потрапити на територію.

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Попри те, що периметр парку оточений бійцями Нацгвардії, близько 40 людей зайшли у парк в обхід металошукачів і рамок.

Силовики біля входу до парку Шевченка

Наразі пропускають лише силовиків і журналістів, які були акредитовані на заходи.

Водночас ті, хто пройшов в обхід рамок, влаштували акцію під пам'ятником Шевченку.