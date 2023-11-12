Пропалестинські акції у світі: політолог пояснив, як вони впливають на рішення урядів

В багатьох країнах світу проходять мітинги за підтримку Палестини. Ці люди часто перебувають під впливом пропаганди.

Про це 24 Каналу розповів політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, зауваживши, що такі мітинги, звісно ж, можуть впливати на рішення урядів різних країн.

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Також часто це банально мігрантське питання. У ті й же Франції, за різними даними, близько 10% жителів – мусульмани. Вони й складають ядро таких акцій протесту. Схожі ситуації і в інших державах.

Сподобалося опитування одного знайомого ізраїльтянина, який живе в Лондоні. Він ходив на мітинги та питався в учасників протесту, чому вони вийшли за Палестину та чому вони засуджують Ізраїль. Всі говорять одне й те саме. Видна робота пропаганди. Вони кажуть, що можуть засуджувати те, що сталося 7 жовтня. Але після цього йде "але" – і починається, що Ізраїль окупант. А те, що сталося 7 жовтня, відходить на другий – третій план,

– розповів Чаленко.

До теми – що зараз відбувається в Ізраїлі

Ми живемо у світі постправди

Як наголосив Чаленко, зараз інформаційно світ не є єдиним. У кожного своя правда. Якщо раніше все намагалися врівноважити та стабілізувати через систему ООН, то сьогодні це не дуже працює. Часто ця організація виступає проти дій, які направлені на знищення джерела терору.

Війна в Україні та війна в Ізраїлі демонструє загальну проблему модернізації світопорядку. Світу потрібно заново знайти золоту середину, щоб налагодити усе.

Бачимо зараз політику регіоналізації, яка йде проти глобалізації. Це не лише світ постправди. Це – руйнування спільних ринків, комунікацій. Дуже неприємні часи. Треба якось цей момент пережити і перейти на новий етап розвитку планети,

– розповів Чаленко.

Війна в Ізраїлі: коротко