Епіфаній 19 січня вдруге проведе службу в Лаврі

14 січня 2023, 16:07
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Джерело:

ПЦУ

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній вже вдруге проведе службу у Києво-Печерській Лаврі. Богослужіння розпочнеться о 9 годині ранку 19 січня.

Про це повідомила пресслужба Київської Митрополії Української Православної Церкви (ПЦУ), пише 24 Канал.

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Епіфаній вдруге проведе службу у Лаврі 

Урочисту Божественну літургію з нагоди свята Богоявлення, Хрещення Господнього, предстоятель ПЦУ Епіфаній проведе вранці 19 січня в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Належний дозвіл від Міністерства культури та інформаційної політики України Православна Церква України отримала, а з Національним заповідником "Києво-Печерська Лавра" підписано відповідну угоду,
– зазначили у пресслужби Київської Митрополії ПЦУ.

Початок богослужіння о 9 годині ранку. Людей просять з  розумінням поставитися до заходів безпеки та можливих обмежень, які діятимуть у зв'язку з воєнним станом. Зауважимо, що Епіфаній вже вдруге проведе службу у Лаврі.

Коротко про першу службу Епіфанія у Києво-Печерській Лаврі

  • Вперше Митрополит Київський і всієї України Епіфаній провів у Києво-Печерській Лаврі службу 7 січня.
  • Президент заявив, що цей день – історичний для України та духовної незалежності українців. 
  • Варто зазначити, що на літургію в Успенському соборі прийшли тисячі вірян.
  • У соборі лунала українська коляда. Історичне відео можна переглянути тут.
  • Зауважимо, що Паша "Мерседес" та інші представники УПЦ МП не мають доступу до українських святинь.
Автор: Юлія Лобурак