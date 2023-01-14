Епіфаній 19 січня вдруге проведе службу в Лаврі

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній вже вдруге проведе службу у Києво-Печерській Лаврі. Богослужіння розпочнеться о 9 годині ранку 19 січня.

Про це повідомила пресслужба Київської Митрополії Української Православної Церкви (ПЦУ), пише 24 Канал.

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Епіфаній вдруге проведе службу у Лаврі

Урочисту Божественну літургію з нагоди свята Богоявлення, Хрещення Господнього, предстоятель ПЦУ Епіфаній проведе вранці 19 січня в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Належний дозвіл від Міністерства культури та інформаційної політики України Православна Церква України отримала, а з Національним заповідником "Києво-Печерська Лавра" підписано відповідну угоду,

– зазначили у пресслужби Київської Митрополії ПЦУ.

Початок богослужіння о 9 годині ранку. Людей просять з розумінням поставитися до заходів безпеки та можливих обмежень, які діятимуть у зв'язку з воєнним станом. Зауважимо, що Епіфаній вже вдруге проведе службу у Лаврі.

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