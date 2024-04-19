Миттєва карма: Сухопутні війська показали відео і прокоментували падіння Ту-22М3 Росії

19 квітня 2024, 07:59
Читать новость на русском

Джерело:

Сухопутні війська ЗСУ

У Росії впав літак Ту-22М3, яким Кремль атакував Україну. У Сухопутних військах ЗСУ заявили, що це миттєва карма у дії.

Ворожий літак "приземлився" у Ставропіллі Красногвардійського району Росії. Губернатор Ставропольского краю повідомив, що пілоти вижили. 

Дивіться також Небесний щит: чому Європа хоче створити свій "Залізний купол" і яка користь з цього Україні

Що в ЗСУ кажуть про падіння літака Ту-22М3 Росії 

Миттєва карма у дії – літак Ту-22М3 військово-космічних сил Росії, який кидав вночі ракети, розбився у Ставропольському краї. Льотчики, на жаль, вижили,
– повідомили українські військові. 

Також наші військові показали момент падіння літака. 

Російський літак спалахнув у небі та впав: дивіться відео

Варто додати, що українські військові не підтвердили збиття літака. Проте відомий український блогер та активіст Сергій Стерненко написав: "Якщо це збиття, то все дуже цікаво". 

Російський губернатор показав місце падіння літака Ту-22М3 Росії

Російське міноборони підтвердило падіння Ту22М3 у Ставропольському краї. Пропагандисти написали, що:

  • літак впав після виконання бойового завдання при поверненні на аеродром базування;
  • попередньою причиною падіння стала технічна несправність;
  • евакуювалися 3 члени екіпажу. Ще шукають одного льотчика;
  • боєкомплекту на борту літака не було, руйнувань на землі немає. 

Коротко про Ту-22М3

  • Літак Ту-22М3 є російським бомбардувальником, що переносить ракети Х-22/Х-32. Також ці літаки можуть атакувати Україну потужними авіабомбами та переносити аеробалістичні ракети "Кинджал".
  • Росія неодноразово атакувала Україну з цих літаків. Зокрема, била ними по Харкову, скидала авіабомби по Маріуполю, атакувала торговий центр "Амстор" у Кременчуці й не тільки. 

Автор: Діана Квасневська