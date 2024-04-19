Миттєва карма: Сухопутні війська показали відео і прокоментували падіння Ту-22М3 Росії

У Росії впав літак Ту-22М3, яким Кремль атакував Україну. У Сухопутних військах ЗСУ заявили, що це миттєва карма у дії.

Ворожий літак "приземлився" у Ставропіллі Красногвардійського району Росії. Губернатор Ставропольского краю повідомив, що пілоти вижили.

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Що в ЗСУ кажуть про падіння літака Ту-22М3 Росії

Миттєва карма у дії – літак Ту-22М3 військово-космічних сил Росії, який кидав вночі ракети, розбився у Ставропольському краї. Льотчики, на жаль, вижили,

– повідомили українські військові.

Також наші військові показали момент падіння літака.

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Варто додати, що українські військові не підтвердили збиття літака. Проте відомий український блогер та активіст Сергій Стерненко написав: "Якщо це збиття, то все дуже цікаво".

Російський губернатор показав місце падіння літака Ту-22М3 Росії

Російське міноборони підтвердило падіння Ту22М3 у Ставропольському краї. Пропагандисти написали, що:

літак впав після виконання бойового завдання при поверненні на аеродром базування;

попередньою причиною падіння стала технічна несправність;

евакуювалися 3 члени екіпажу. Ще шукають одного льотчика;

боєкомплекту на борту літака не було, руйнувань на землі немає.

Коротко про Ту-22М3