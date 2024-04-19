Миттєва карма: Сухопутні війська показали відео і прокоментували падіння Ту-22М3 Росії
Джерело:Сухопутні війська ЗСУ
У Росії впав літак Ту-22М3, яким Кремль атакував Україну. У Сухопутних військах ЗСУ заявили, що це миттєва карма у дії.
Ворожий літак "приземлився" у Ставропіллі Красногвардійського району Росії. Губернатор Ставропольского краю повідомив, що пілоти вижили.
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Що в ЗСУ кажуть про падіння літака Ту-22М3 Росії
Миттєва карма у дії – літак Ту-22М3 військово-космічних сил Росії, який кидав вночі ракети, розбився у Ставропольському краї. Льотчики, на жаль, вижили,
– повідомили українські військові.
Також наші військові показали момент падіння літака.
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Варто додати, що українські військові не підтвердили збиття літака. Проте відомий український блогер та активіст Сергій Стерненко написав: "Якщо це збиття, то все дуже цікаво".
Російський губернатор показав місце падіння літака Ту-22М3 Росії
Російське міноборони підтвердило падіння Ту22М3 у Ставропольському краї. Пропагандисти написали, що:
- літак впав після виконання бойового завдання при поверненні на аеродром базування;
- попередньою причиною падіння стала технічна несправність;
- евакуювалися 3 члени екіпажу. Ще шукають одного льотчика;
- боєкомплекту на борту літака не було, руйнувань на землі немає.
Коротко про Ту-22М3
- Літак Ту-22М3 є російським бомбардувальником, що переносить ракети Х-22/Х-32. Також ці літаки можуть атакувати Україну потужними авіабомбами та переносити аеробалістичні ракети "Кинджал".
- Росія неодноразово атакувала Україну з цих літаків. Зокрема, била ними по Харкову, скидала авіабомби по Маріуполю, атакувала торговий центр "Амстор" у Кременчуці й не тільки.