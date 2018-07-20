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Міжнародні зусилля у підтримку Сенцова не діють на Путіна, – Le Point

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Путін залишається байдужим перед обличчям міжнародної мобілізації у підтримку Сенцова
Путін залишається байдужим перед обличчям міжнародної мобілізації у підтримку Сенцова / Фото з відкритих мереж

Український кінорежисер Олег Сенцов уже 68 день голодує в російській тюрмі. Його звільнення вимагають громадські та культурні з різних країн, проте наразі їхні зусилля не приносять результатів.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International назвала його судовий процес 2015 року "сталінським" і "пародією на правосуддя". За словами його адвоката, кінорежисера били, щоб він зізнався у "злочині", пише Le Point.

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Після його арешту і взяття під варту в Москві багато діячів кіно по всьому світу мобілізували свої сили і направили листи Путіну з проханням про звільнення режисера, нагадує видання.

В серпні 2015 року Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Українець визнав такий вирок незаконним і у знак протесту 14 травня 2018 року оголосив голодування, додає автор статті.

Стривожені тим, що Чемпіонат світу з футболу, який нещодавно завершився в Росії, може відвернути увагу від питання про українських бранців Кремля, французькі інтелектуали відразу після закінчення спортивної події "висунули історію кінорежисера на передню частину медійної сцени", йдеться у публікації. Так, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд, а також десятки письменників, діячів кіно та інтелектуалів, серед яких письменниця Лейла Слімані і кінорежисер Жак Одіар, поставили вимогу щодо звільнення Олега Сенцова, йдеться в статті.

Французький есеїст Мішель Ельчанінофф і письменник Еммануель Каррер попросили президента Франції вимагати звільнення Сенцова під час його поїздки на фінал ЧС-2018. За даними AFP, справа кінорежисера обговорювалося і під час візиту Еммануеля Макрона у Кремль. Однак двома главами держав не було ухвалено жодного рішення про будь-які конкретні дії. Глава Кремля залишається байдужим перед обличчям міжнародної мобілізації. Що стосується кінорежисера, то він серйозно ослаб від голодування,
– робить висновок видання.

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Нагадаємо, 19 липня від адвоката Олега Сенцова Дмитра Дінзе надійшла інформація про те, що стан українського політв'язня значно погіршився: у нього вдруге стався криз через те, що почав "стухати серцевий м'яз". Сенцова хотіли перевести у реанімацію, проте він відмовився.
Раніше, 13 липня, стало відомо, що мати Олега Сенцова написала листа на ім’я Путіна з проханням помилувати її сина. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що звернення обов’язково буде розглянуте, коли воно надійде в Кремль.

На початку липня вперше за 4 роки перебування у російському полоні Олегу Сенцову дозволили зустрітись з сестрою. Після зустрічі вона розповіла, що режисер має доступ лише до новин російських пропагандистських каналів, а за час ув’язнення і голодування він неабияк постарів і схуд.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.
У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Олег Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому

Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Олег Сенцов Новини Франції Українці в полоні РФ голодування
Джерело: 24 Канал
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