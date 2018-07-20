Международные усилия в поддержку Сенцова не действуют на Путина, – Le Point

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов уже 68 день голодает в российской тюрьме. Его освобождения требуют общественные и культурные деятели из разных стран, однако пока их усилия не приносят результатов.

Международная правозащитная организация Amnesty International назвала его судебный процесс 2015 года "сталинским" и "пародией на правосудие". По словам его адвоката, кинорежиссера били, чтобы он признался в "преступлении", пишет Le Point.

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После его ареста и заключения под стражу в Москве многие деятели кино по всему миру мобилизовали свои силы и направили письма Путину с просьбой об освобождении режиссера, напоминает издание.

В августе 2015 года Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Украинец признал такой приговор незаконным и в знак протеста 14 мая 2018 года объявил голодовку, добавляет автор статьи.

Встревоженные тем, что Чемпионат мира по футболу, который недавно завершился в России, может отвлечь внимание от вопроса об украинских пленников Кремля, французские интеллектуалы сразу после окончания спортивного события "выдвинули историю кинорежиссера на переднюю часть медийной сцены", говорится в публикации. Так, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, а также десятки писателей, деятелей кино и интеллектуалов, среди которых писательница Лейла Слиман и кинорежиссер Жак Одиар, потребовали освобождения Олега Сенцова, говорится в статье.

Французский эссеист Мишель Ельчанинов и писатель Эммануэль Каррер попросили президента Франции требовать освобождения Сенцова во время его поездки на финал ЧМ-2018. По данным AFP, дело кинорежиссера обсуждалось и во время визита Эммануэля Макрона в Кремль. Однако двумя главами государств не было принято ни одного решения о любых конкретных действиях. Глава Кремля остается равнодушным перед лицом международной мобилизации. Что касается кинорежиссера, то он серьезно ослаб от голодания,

– заключает издание.

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Напомним, 19 июля от адвоката Олега Сенцова Дмитрия Динзе поступила информация о том, что состояние украинского политзаключенного значительно ухудшилось: у него во второй раз произошел криз из-за того, что начала "угасать сердечная мышца". Сенцова хотели перевести в реанимацию, однако он отказался.

Ранее, 13 июля, стало известно, что мать Олега Сенцова написала письмо на имя Путина с просьбой помиловать ее сына. Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что обращение обязательно будет рассмотрено, когда оно поступит в Кремль.



В начале июля впервые за 4 года пребывания в русском плену Олегу Сенцову позволили встретиться с сестрой. После встречи она рассказала, что режиссер имеет доступ лишь к новостям российских пропагандистских каналов, а за время заключения и голодовки он изрядно постарел и похудел.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.



В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Олег Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые содержатся в России и в оккупированном Крыму.