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Міжнародним та російським трейдерам невигідний розвиток українського агросектору, – ЗМІ

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Ріпак
Ріпак / ukranews.com

Світова війна за сировину добралася до України у той момент, коли наш уряд став на шлях захисту внутрішнього виробника і ввів обмежувальні заходи для вивезення сої та ріпаку з країни.

Скасування відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) експортерам технічних культур викликало шквал негативу та призвело до справжнього протистояння сільгоспвиробників й переробників. Хто ж зіштовхнув лобами вчорашніх партнерів по бізнесу?

Про це йдеться в матеріалі інтернет-видання "Цензор" , передають "Українські Новини".

Головними зацікавленими сторонам конфлікту виявилися міжнародні і російські трейдери, які вивозять українську сою для переробки на заводах в Європі та Росії. Саме їм вигідна Україна в ролі постачальника дешевої сировини високої якості, а не готової продукції з доданою вартістю.

Російський агрогигант "Співдружність", що входить в орбіту бізнес-інтересів прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва, в 2016 році в Сморгоні (Білорусь) розпочав будівництво заводу з переробки сої та насіння ріпаку. В інтерв'ю виданню "АПК-Інформ" виконавчий директор Торгового дому "Співдружність" Сергій Соколовський відкрито заявляв, що потреби заводу в соєвих бобах будуть забезпечені за рахунок поставок з України. Новий завод в Сморгоні "Співдружності" планує вивозити 500 тис. тонн української сої в рік вже з урожаю 2018 року. У чергу за українськими соєю та ріпаком вишикувалися найбільші європейські заводи транснаціональних корпорацій ADM, Bunge, Glencore, а також інші середні та дрібні європейські переробники.

Теги: Експорт Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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