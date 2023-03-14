"Путін на гілляці": депутатка назвала найжорсткіші покарання для Кремля за війну
Вже більше року тому Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну та чинить геноцид нашого народу. За це країна-агресорка повинна відповісти за свої злочини перед міжнародним трибуналом.
Про це в ефірі 24 Каналу заявила народна депутатка України, очільниця української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева. За її словами, політична та військова верхівка Росії дуже нервує через створення міжнародного трибуналу та всіляко намагається завадити.
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"Дуже нервує політична і військова верхівка Росії щодо міжнародного трибуналу, намагається протидіяти йому, дискредитувати нашу ініціативу різними способами", – зауважила вона.
Покарання для країни-агресорки
Мезенцева зазначила, що наразі Україна та країни-партнери працюють, щоб усіх причетних до війни визнали міжнародними злочинцями та присудили їм довічне ув’язнення.
Також очільниця української делегації в ПАРЄ додала, що Україна, вступаючи до Ради Європи, скасувала смертну кару. Однак Росія вже виключена з організації.
"Росію виключили з Ради Європи. Вони можуть повернутися до смертних покарань. Самі себе вони ніколи не покарають. Тому ми просимо партнерів, щоб це не сходило з порядку денного. Я порівнюю це зі смолою, яка дуже важка у зміні форми. Але це не означає, що її не можна змінити", – відзначила вона.
Багато хто вважає, що статусу міжнародних терористів та довічного ув’язнення не достатньо для тих, хто чинив настільки жорстокі злочини проти українців. Марія Мезенцева підкреслила, що Україна – це правова держава, яка дотримується усіх міжнародних норм.
Ми усі хочемо, щоб він (Владімір Путін – 24 Канал) висів на гілляці. Але Україна – це держава, яка сповідує стандарти міжнародного гуманітарного, кримінального права тощо,
– наголосила депутатка.
Міжнародний кримінальний суд (МКС) порушить дві справи проти Росії: дивіться відео
Міжнародний кримінальний суд відкриє дві справи проти Росії: коротко
- За воєнні злочини Росії в Україні Міжнародний кримінальний суд (МКС) порушить дві справи. Вони будуть порушені у зв'язку із вторгненням країни-терористки та стосуватимуться викрадення українських дітей та навмисного нападу на громадянську інфраструктуру. Ба більше, Міжнародний суд також вимагатиме ордери на арешт кількох причетних осіб.
- Як зазначили у NYT, ці справи є першими міжнародними звинуваченнями, висунутими з початку конфлікту, і результатом місяців роботи спеціальних слідчих груп. Наразі невідомо, кому суд планує пред'явити звинувачення в кожній справі, однак є припущення, що одним з фігурантів буде й президент країни-агресорки Владімір Путін.
- Однак в ЗМІ підкреслили, що ймовірність судового розгляду залишається малою, адже МКС не може розглядати справи заочно, а Росія навряд чи видасть власних чиновників. Тож ордери на арешт підозрюваних у жодній із двох справ наразі не очікуються найближчим часом.