Міжрегіональний секс-бізнес в Україні: затримано групу сутенерів, які створили мережу борделів

В Одесі внутрішня безпека поліції спільно з СБУ та прокуратурою затримали міжрегіональну організовану злочинну групу сутенерів, яка займалася створенням місць розпусти, звідництвом, сутенерством та втягненням осіб у проституцію. Зловмисникам загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 10 років.

Про це повідомляє прес-служба Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

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Правоохоронними органами було встановлено, що група діяла на території Одеси та Харкова, де мала свої офіси та чіткий ієрархічний поділ. Кожен з учасників мав свої окремі функції. Група працювала систематично, розширюючи свою діяльність: відкривала нові місця розпусти, залучала до "бізнесу" осіб в якості повій, водіїв авто, операторів call-центрів, адміністраторів сайтів та борделів.



Члени угрупування/ npu.gov.ua

Також відомо, що організатором такого "бізнесу" була 31-річна уродженка Донецької області та мешканка Харкова, яка мала коло знайомств у правоохоронних органах, куди зверталася у разі необхідності.

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Співорганізаторами злочинної групи виявились 37-річна уродженка Харківщини та 38-річний уродженець Сумської області. Чоловік займався розробкою планів та схем діяльності, а також підбором сутенерів. Його співмешканка вела контроль за конспірацією та обліком виходу повій "на роботу". Серед її функцій була й фінансова документація та нагляд за дисципліною.

З офісів злочинної групи було вилучено оргтехніку, чорнову фінансову документацію, паспорти повій, телефони і сім-карти, візитні картки борделів. У Харкові ж, де мешкала головна фігурантка, виявили та вилучили 250 тисяч гривень, гвинтівку СВД, автомат та набої до нього.



Виявлені речі/ npu.gov.ua



Виявлені речі/ npu.gov.ua

"Загалом, за адресами діяльності борделів та офісів злочинної групи, було вилучено майже 25 тисяч доларів США та 50 тисяч гривень, отриманих у якості прибутку. Також вилучено три автомобілі представницького класу, на яких переміщалися головні фігуранти злочинної групи", – повідомляють в Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.



Виявлені речі/ npu.gov.ua



Виявлені речі/ npu.gov.ua

Наразі організаторів групи та двоє інших адміністраторів затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання ГУНП у Одеській області. Незабаром затриманим буде висловлено підозру у скоєнні злочину – сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією. Затриманим загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 10 років з можливою конфіскацією майна.