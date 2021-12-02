Множинне громадянство в Україні: з'явився текст законопроєкту Зеленського

З'явився текст законопроєкту Володимира Зеленського про множинне громадянство. Його глава держави вніс як невідкладний на розгляд парламенту.

Законопроєкт про множинне громадянство анонсував президент Володимир Зеленський під час звернення до Верховної Ради 1 грудня.

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Деталі законопроєкту

Внесений президентом Володимиром Зеленський законопроєкт передбачає дозвіл для українців офіційно мати громадянства чи підданства інших країн. Однак у правових відносинах на території України особи з множинним громадянством залишаюся виключно громадянами нашої країни.

Крім того, для іноземців, які хочуть отримати українське громадянство, відмова від попереднього потрібна у випадку, якщо Кабінет Міністрів вніс країну, звідки приїхала особа, до переліку держав міграційного ризику.

Також законопроєкт прежбачає зміни до чинного закону про громадянство у питаннях втрати громадянства України. Це можливо тепер у випадках, якщо:

іноземець з множинним громадянством, у тому числі й українським, використовує документи інших країн на території України й становить загрозу національній безпеці;

на момент отримання громадянства іноземець з множинним громадянством проходив військову службу в армії країни, яку в україні визнали державою-агресором чи державою-окупантом.

Загалом законопроєкт. який президент Володимир Зеленський призначив як невідкладний, урегульовані питання щодо набуття громадянства іноземцями та його припинення та можливість множинного громадянства для українців та тих, хто хоче стати громадянином України (крім громадян держав міграційної кризи).

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