Веніславський розповів, скільки українців віком 18-25 років за рік уклали контракт із ЗСУ
- За минулий рік кілька тисяч українців віком від 18 до 25 років уклали контракти на службу в ЗСУ, сказав Федір Веніславський.
- Мобілізаційні процеси в Україні йдуть у плановому режимі, хоча залучення деякої кількості людей не завжди відповідає бажаному.
- Запровадження нових мотиваційних пакетів для молоді, щоб ті вступили до лав ЗСУ, мають на меті збільшити кількість військовослужбовців Сил оборони та посилити оборонні спроможності країни.
Українці віком від 18 до 25 років також підписують контракти та служать у Збройних Силах України. Таких громадян за рік було кілька тисяч.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова народного депутата та члена комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського під час брифінгу в "Медіацентр Україна".
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Яку кількість українців 18 – 25 років залучили за рік до ЗСУ
За словами Федора Веніславського, мобілізаційні процеси наразі йдуть в тих межах, які визначені законодавством і відповідними підзаконними нормативно-правовими актами.
Процеси мобілізації йдуть в плановому режимі, не завжди так, як би нам хотілося з погляду залучення до війська відповідної кількості людей, але вони загалом ідуть непогано,
– пояснив нардеп.
Водночас він наголосив, що за минулий рік декілька тисяч громадян України віком від 18 до 25 років уклали контракти на проходження військової служби в ЗСУ.
Окрім того, Веніславський зауважив, що у мотиваційних пакетах, які будуть спрямовані на українців віком від 18 до 25 років для укладення контракту з ЗСУ на рік, будуть також передбачені одноразові виплати, які будуть розтягнути за строком. Це потрібно, щоб забезпечити соціальну справедливість між всіма військовослужбовцями та рівність в правах.
Член комітету Ради з нацбезпеки висловив сподівання, що це також додатково допоможе збільшити кількість військовослужбовців ЗСУ в рази та посилить оборонні спроможності України.
До слова, раніше Володимир Зеленський розповідав, що в Україні планують запровадити спеціальний однорічний контракт для молоді віком від 18 до 24 років для служби в армії. Президент підкреслив, що ці контракти не означатимуть примусову мобілізацію цієї категорії громадян, а натомість міститимуть багато переваг для молоді щодо служби, включно з високим грошовим забезпеченням.