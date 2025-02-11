Немає логіки: які проблеми можуть виникнути через контракти для 18 – 24-річних

Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі того, що передбачатимуть однорічні контракти для українців віком від 18 до 24 років. Зокрема, мовиться про можливість вступити до обраного вишу без іспитів.

За словами президента, така ініціатива йде від військових командирів, від Міністерства оборони. Однак, як розповів 24 Каналу керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук, у цьому питанні варто звертати увагу на рівність кожної людини.

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У чому може бути проблема

Будь-які спроби залучити українців до війська є позитивними, але всі вони мають бути чітко продумані. Пропозиція набирати людей, які не досягли мобілізаційного віку, виглядає доволі авантюрною.

Я не знаю, бо тут президент каже, що не можна чіпати наших дітей до 25 років. А далі каже, що вже можна. Тут немає логіки,

– зауважив Павло Лакійчук.

Він пояснив, що такий прецедент може створити умови нерівності серед військових. Наприклад, якщо 24-річний хлопець підписав контракт, він отримує зовсім інші умови, ніж 26-річний хлопець, який зробив те саме. Це може стати причиною для розколу, а не для об'єднання та згуртованості в армії.

Я завжди виступав за те, що всі військовослужбовці, незалежно від того, в який спосіб вони потрапили до армії, повинні бути забезпечені рівними умовами, пільгами та можливостями,

– наголосив Павло Лакійчук.

Якщо людина мобілізована, то це не означає, що вона має отримувати нижче грошове забезпечення, ніж військовослужбовець-контрактник. Адже чоловіки виконують одні й ті самі функції. У такому випадку згуртованість у підрозділі підвищується.

Однак, варто почекати, можливо, експеримент справді вдається.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що однорічні контракти передбачатимуть можливість заробити один мільйон за рік. Також будуть інші пільги, наприклад, можливість навчатися у будь-якому виші коштом держави чи закрити всі відсотки на іпотеку.