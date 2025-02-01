Військова "Азову" чесно відповіла, чи потрібна мобілізація 18-річних

Час від час в Україні повертаються до обговорення мобілізаційного віку та його зниження до 18 років. Щодо цього існують безліч думок, а ще більше спекуляцій.

Своєю позицією з 24 Каналом поділилася медикиня 6 батальйону бригади "Азов" з позивним "Ластівка". За її словами, дуже важливою є підготовка кожної людини, зокрема молодої.

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Чи потрібна мобілізація з 18 років

Варто зауважити, що зараз кожна людина, навіть не призовного віку, може добровільно долучитися до лав Збройних Сил. Також діє система рекрутингу, яка дозволяє самостійно обрати підрозділ для служби.

Ні, не потрібна (мобілізація з 18 років – 24 Канал). Якщо хлопець хоче піти добровільно, тоді так, нехай йде. Це добре, це повага. Головне, щоб його навчили, щоб він потрапив у правильні руки до нормального командира. А призивати не треба,

– сказала "Ластівка"

Зауважимо, що заступник керівника Офісу президента Павло Паліса наголосив, що держава шукає різні механізми набору людей до війська. Потрібні реформи, щоб адаптувати структуру, яка існує, до викликів сучасної війни. Втім знижувати мобілізаційний вік до 18 не планують.

Проти цього виступає президент України. Володимир Зеленський заявив, що насамперед потрібно укомплектувати технікою та озброєнням бригади, які вже діють на фронті. Їх більше, ніж 100 на полі бою.