Хочуть мобілізацію з 18 років, – Зеленський пояснив брак нових санкцій проти Росії від союзників

Володимир Зеленський вважає, що надання Україні зброї та посилення санкцій здатні змусити Путіна зупинити війну. Глава держави згадав за виправдання, які наводять союзники, відмовляючись збільшувати тиск на Росію. Одне з них – недостатня мобілізація в Україні.

Президент в інтерв'ю угорському виданню наголосив, що мобілізація є проблемою в будь-якій війні. Україна не виняток, її люди теж втомлюються, передає 24 Канал.

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Мобілізація з 18 років

Політик зауважив, що деякі партнери наполягають на тому, щоб Україна мобілізовувала людей з 18 років. Відсутність призову з цього віку є однією з причин, яку наводять союзники, пояснюючи, чому не запроваджують нові санкції проти Росії.

Зеленський зауважив, що в Україні запровадили контракти для 18 – 24 річних, аби показати: вони також можуть служити, якщо партнери цього вимагають. "Але тим часом тисячі бійців воюють на фронті без належної зброї", – додав президент.

Глава держави пригадав, що ще у лютому пояснював Трампу, як можна вплинути на Путіна. Президент США мав поставити диктатору ультиматум: або припинення вогню, або Вашингтон передасть Києву новий пакет озброєння.

Не лише Америка, всі інші країни мають сказати: зупиніть бойові дії, або ми дамо зброю Україні… Це і є "мир через силу". Не надто складний спосіб, щоб зупинити війну – просто важко знайти для цього політичну волю,

– наголосив Зеленський.