Якщо особа не явилася до ТЦК за повісткою, то її можуть затримати правоохоронці – якщо надійшло відповідне звернення. Якщо ж це зробити не вдалося – центр комплектування звертається до суду. Детальніше про всі зміни читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Детально про санкції за неявку

У разі, якщо військовозобов'язаний не з'явився на виклик ТЦК чи на військово-лікарську комісію, або ж для уточнення даних протягом 60 діб з 18 травня, то військкомат може звернутися до поліції, аби та провела адміністративне затримання та доставила особу до центру комплектування.

Якщо ж затримання провести не вдалося, то ТЦК направляє на поштову адресу вимогу з'явитися. Також військкомат може звернутися до суду для застосування тимчасового обмеження у праві керування транспортним засобом під час мобілізації. Позов до суду першої інстанції подається протягом 30 днів з виникнення підстави.

Згідно з чинним законодавством, заява ТЦК до суду має містити такі дані:

найменування суду, до якого скеровують заяву на розгляд;

повне найменування позивача та його адресні дані;

дані відповідача (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання/перебування, поштовий індекс, засоби зв'язку, код платника податків, номер та серія паспорта, відомість про наявність чи відсутність електронного кабінету);

зміст вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;

перелік документів та інших доказів;

підпис уповноваженої особи позивача та докази на підтвердження її повноважень.

Проте суд може відмовитися накладати обмеження у тому випадку, якщо воно може призвести до втрати основного доходу відповідача. Також санкції не застосовуватимуть якщо транспорт потрібен у зв'язку з інвалідністю або з утриманням людини з інвалідністю.

За неявку по повістці на уточнення, оновлення даних або ж на повістку на військово-лікарську комісію громадянин може отримати покарання у вигляді штрафу. Однак ігнорування мобілізаційного розпорядження передбачає кримінальну відповідальність терміном від 3 до 5 років.

Як можна оновити свої дані