Если лицо не явилось в ТЦК по повестке, то его могут задержать правоохранители – если поступило соответствующее обращение. Если же это сделать не удалось – центр комплектования обращается в суд. Подробнее обо всех изменениях читайте в материале 24 Канала.

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Подробно о санкциях за неявку

В случае, если военнообязанный не явился на вызов ТЦК или на военно-врачебную комиссию, или для уточнения данных в течение 60 суток с 18 мая, то военкомат может обратиться в полицию, чтобы та провела административное задержание и доставила лицо в центр комплектования.

Если же задержание провести не удалось, то ТЦК направляет на почтовый адрес требование явиться. Также военкомат может обратиться в суд для применения временного ограничения в праве управления транспортным средством во время мобилизации. Иск в суд первой инстанции подается в течение 30 дней с возникновения основания.

Согласно действующему законодательству, заявление ТЦК в суд должно содержать следующие данные:

наименование суда, в который направляют заявление на рассмотрение;

полное наименование истца и его адресные данные;

данные ответчика (фамилия, имя, отчество, место жительства/пребывания, почтовый индекс, средства связи, код налогоплательщика, номер и серия паспорта, сведения о наличии или отсутствии электронного кабинета);

содержание требований и изложение обстоятельств, которыми истец обосновывает свои требования, указание доказательств, подтверждающих указанные обстоятельства;

перечень документов и других доказательств;

подпись уполномоченного лица истца и доказательства в подтверждение его полномочий.

Однако суд может отказаться накладывать ограничения в том случае, если оно может привести к потере основного дохода ответчика. Также санкции не будут применять если транспорт нужен в связи с инвалидностью или с содержанием человека с инвалидностью.

За неявку по повестке на уточнение, обновление данных или на повестку на военно-врачебную комиссию гражданин может получить наказание в виде штрафа. Однако игнорирование мобилизационного распоряжения предусматривает уголовную ответственность сроком от 3 до 5 лет.

Как можно обновить свои данные