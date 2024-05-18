Если лицо не явилось в ТЦК по повестке, то его могут задержать правоохранители – если поступило соответствующее обращение. Если же это сделать не удалось – центр комплектования обращается в суд. Подробнее обо всех изменениях читайте в материале 24 Канала.
Смотрите также Приложение Резерв+ для военнообязанных уже доступно для загрузки
Подробно о санкциях за неявку
В случае, если военнообязанный не явился на вызов ТЦК или на военно-врачебную комиссию, или для уточнения данных в течение 60 суток с 18 мая, то военкомат может обратиться в полицию, чтобы та провела административное задержание и доставила лицо в центр комплектования.
Если же задержание провести не удалось, то ТЦК направляет на почтовый адрес требование явиться. Также военкомат может обратиться в суд для применения временного ограничения в праве управления транспортным средством во время мобилизации. Иск в суд первой инстанции подается в течение 30 дней с возникновения основания.
Согласно действующему законодательству, заявление ТЦК в суд должно содержать следующие данные:
- наименование суда, в который направляют заявление на рассмотрение;
- полное наименование истца и его адресные данные;
- данные ответчика (фамилия, имя, отчество, место жительства/пребывания, почтовый индекс, средства связи, код налогоплательщика, номер и серия паспорта, сведения о наличии или отсутствии электронного кабинета);
- содержание требований и изложение обстоятельств, которыми истец обосновывает свои требования, указание доказательств, подтверждающих указанные обстоятельства;
- перечень документов и других доказательств;
- подпись уполномоченного лица истца и доказательства в подтверждение его полномочий.
Однако суд может отказаться накладывать ограничения в том случае, если оно может привести к потере основного дохода ответчика. Также санкции не будут применять если транспорт нужен в связи с инвалидностью или с содержанием человека с инвалидностью.
За неявку по повестке на уточнение, обновление данных или на повестку на военно-врачебную комиссию гражданин может получить наказание в виде штрафа. Однако игнорирование мобилизационного распоряжения предусматривает уголовную ответственность сроком от 3 до 5 лет.
Как можно обновить свои данные
- В течение двух месяцев после 18 мая военнообязанные должны обновить свои данные. Им нужно предоставить мобильный телефон, фактическое место жительства и e-mail (при наличии).
- Кроме непосредственного визита в ТЦК, граждане могут сделать это и онлайн – через приложение Резерв+. Оно уже доступно для загрузки на смартфонах через App Store и Google Play Market. Резерв+ предоставляет возможность оперативного обновления данных и доступа к информации в реестре Оберіг.
- Через месяц в нем появится QR-код, отсканировав который соответствующие представители власти смогут мгновенно получить информацию о статусе гражданина как военнообязанного, призывника или резервиста.
- Кроме этого, военнообязанный может обновить свои данные в ЦНАПе.