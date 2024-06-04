Мають стати на військовий облік, – Міноборони про 17-річних юнаків за кордоном

Українці, які виїхали на кордон, коли їм ще не було 17 років, повинні стати на військовий облік при досягненні відповідного віку. Водночас це неможливо зробити будучи не в Україні.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін. Він зазначив, що відповідні особи мають повернутися в Україну, щоб стати на облік.

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Обов'язок для юнаків 17 років

Дмитро Лазуткін зазначив, що юнаки, яким виповнилося 17 років, мають стати на військовий облік у ТЦК. Ця вимога, у тому числі стосується й тих, хто виїхав за кордон.

Стати на військових облік неможливо дистанційно – потрібно особисто з'явитися в ТЦК та СП, що функціонують лише всередині країни.

Ті українці, які перебувають за кордоном, вони так чи інакше лишаються нашими громадяни, тому законодавство розповсюджується й на них,

– вказав речник Міноборони.

Лазуткін додав, що якщо відповідні особи хочуть бути громадяни України і пов'язують своє майбутнє з нашою державою, то це варто зробити.

Повістки до досягнення 25-річчя

Адвокатка Катерина Аніщенко розповіла, що для осіб, які ще не досягли 25-річного віку, військово-обліковим документом є так зване приписне, а не військовий квиток. Водночас громадяни від 17 років повинні стати на військовий облік за місцем проживання чи перебування.

Особам до 25 років можуть вручати повістки лише, якщо конкретний військовозобов'язаний є офіцером запасу. Якщо людина є цивільною, то повістки можуть вручати лише для оновлення військово-облікових даних.

У разі, якщо відбувається подальший процес мобілізації, то це є підставою для оскарження таких дій ТЦК.