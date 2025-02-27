Кого з українців можуть мобілізувати до 25 років: юрист пояснив
- В Україні мобілізують чоловіків віком від 25 до 60 років, але у певних випадках можуть мобілізувати і молодших за 25 років.
- Мобілізація можлива для тих, хто пройшов строкову службу, був визнаний обмежено-придатним або проходив службу за контрактом.
- Закон, що забороняє мобілізацію всіх чоловіків до 25 років, ще не підписаний президентом.
В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних чоловіків з 25 до 60 років. В окремих випадках потрапити на службу можуть навіть особи віком до 25 років.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар юриста практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Данила Гончаренка для "РБК-Україна". Водночас зниження мобілізаційного віку в Україні не планується.
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У яких випадках можуть мобілізувати до 25 років
Юрист зазначив, що, згідно з законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", мобілізованими можуть бути лише особи в статусі військовозобов'язаного.
За загальним правилом такий статус особа набуває коли досягає 25 років. Проте є випадки, коли це стається раніше.
Зокрема, Данило Гончаренко пояснив, що мовиться про ситуацію, коли людина пройшла строкову службу, була визнана обмежено-придатною або ж проходила службу за контрактом в Збройних силах України.
Тобто якщо особа у віці 18 років є військовозобов'язаною, то її можуть мобілізувати,
– резюмував експерт.
Водночас він підкреслив, що закон, який виправляє ситуацію з обмежено-придатними та забороняє мобілізацію всіх чоловіків до 25 років, на жаль, досі перебуває на підписі у президента.
Що ще треба знати про мобілізацію в Україні
- Кабінет Міністрів 25 лютого продовжив дію відстрочки від мобілізації для заброньованих працівників. Тепер відстрочка триватиме до 31 березня.
- Водночас з березня не змінюються правила щодо мобілізації жінок до лав ЗСУ. Вони можуть вступати до війська лише добровільно, а також мають право звільнитися зі служби у будь-який час згідно з чинним законодавством.