Мобілізація в Україні: чи можуть на блокпостах перевіряти військово-облікові документи

Під час дії воєнного стану в Україні громадян можуть зупиняти на блокпостах для додаткових перевірок. Уповноважені особи також мають право вимагати пред'явити певні документи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пояснення адвокатки адвокатського бюро "Івана Хомича" Олени Воронкової для "РБК-Україна".

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Які документи перевіряють на блокпостах?

Юристка пояснила, що уповноважені особи мають право зупиняти транспортні засоби в разі проїзду транспортних засобів через блокпости та контрольні пункти в'їзду-виїзду.

Якщо вас зупиняють на блокпосту, ви маєте право просити в уповноваженої особи назвати причину зупинки транспортного засобу, якщо така особа причину не називає, то чисто теоретично будь-які інші вимоги ви можете не виконувати,

– додала Олена Воронкова.

За її словами, на блокпостах можуть вимагати показати посвідчення водія, паспорт громадянина України та військово-обліковий документ. До того ж можуть перевірити поліс страхування цивільної відповідальності водія.

Наразі ледве не більшим попитом ніж посвідчення водія користується військово-обліковий документ. Це пов‘язано з введенням воєнного стану та загальною підвищеною пильністю наших правоохоронних органів та активних процесів мобілізації,

– зазначила адвокатка.

Нагадаємо, громадяни України чоловічої статі, яким цьогоріч виповнюється 17 років, повинні до 31 липня стати на військовий облік призовників. У ТЦК наголосили, що такі заходи не дорівнюють призову на військову службу.