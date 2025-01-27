Чи може роботодавець звільнити працівника, якого мобілізували

В Україні діють воєнний стан і загальна мобілізація. Чоловіки, яких призвали, мають можливість звільнитися з роботи за власним бажанням або за угодою сторін.

Водночас, відповідно до законодавства, за працівниками, яких мобілізували на військову службу під час дії особливого періоду, на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи і посада, передає 24 Канал.

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Зміни в отримання відстрочки працівниками

Роботодавець не може відмовити працівникові у видачі трудової книжки на його вимогу під час воєнного стану.

Нагадаємо, що з 1 грудня почали діяти нові правила у бронюванні працівників критичних підприємств. Відтепер воно відбувається виключено через "Дію". Отримати відстрочку можуть працівники, які:

працюють у критичній компанії;

мають зарплатню у розмірі не менше 2,5 мінімальних зарплат;

перебувають на військовому обліку;

оновили свої персональні дані;

не перебувають у розшуку;

Зверніть увагу! Бронь, яку видали працівникові до 1 грудня 2024 року, буде дійсною не довше, ніж до 28 лютого 2025 року.

Бронь працівникам надається на термін дії строку контракту із надання послуг ЗСУ або не довше, ніж на 12 місяців.