Кого не мобілізують у 2025 році: детальний перелік категорій за новими правилами
- У 2025 році в Україні не мобілізовуватимуть осіб, які непридатні до служби за станом здоров'я, мають бронювання, багатодітних батьків або тих, хто самостійно виховує дітей.
- Також звільняються від мобілізації ті, хто доглядає за недієздатними родичами, має дружину чи чоловіка з інвалідністю, здобувають освіту або є близькими родичами загиблих під час конфліктів.
В Україні тривають мобілізаційні заходи. За новими правила мобілізації у 2025 році низка категорій громадян призовного віку може не йти служити.
Хто із придатних до військової служби віком від 25 до 60 років має право звільнитися від мобілізації у 2025 році через певні обставини, пише 24 Канал.
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Хто може не служити у 2025
Наразі в Україні до служби призивають осіб віком 25 до 60 років.
Зверніть увагу! У 2025 році зниження мобілізаційного віку наразі не планується. Натомість особи 18 – 24 років, які мають бажання служити, можуть укласти контракт на рік.
Цьогоріч від мобілізації можуть відмовитися:
- непридатні до служби за станом здоров'я, що підтверджує висновок лікарсько-кваліфікаційної комісії, або ж за віком;
- тимчасово непридатні особи на термін 6 – 12 місяців. Тут також потрібен відповідний висновок лікарсько-кваліфікаційної комісії. Після закінчення визначеного терміну потрібно повторно пройти медичний огляд;
- співробітники, які мають бронювання;
- багатодітні батьки, які виховують 3 і більше неповнолітніх дітей, окрім розлучених батьків та тих, хто не сплачує аліменти понад 3 місяці. Сюди ж відносяться жінки та чоловіки, які самостійно виховують хоча б одну дитину віком до 18 років, а також – батьки, опікуни, прийомні батьки, усиновителі, які мають малолітню дитину з інвалідністю або важкохвору дитину, батьки, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю 1 – 2 групи, та усиновителі, опікуни, батьки-вихователі, патронатні вихователі із малолітньою дитиною.
Кого не мобілізують на визначених законом підставах
Низка категорій громадян не будуть мобілізовані на умовах, визначених законом.
Серед них такі особи:
- постійно доглядають за хворою дружиною чи чоловіком, дитиною, батьком на визначених законом умовах;
- опікуни недієздатної особи, якщо це визнано судом;
- особи, які мають дружину чи чоловіка з інвалідністю 1 або 2 групи, а також інвалідністю 3 групи через онкологічне захворювання, відсутність кінцівок, психічний розлад, дитячий церебральний параліч чи інший синдром паралічу;
- громадяни, на утриманні яких є один із батьків (у тому числі батьки свого подружжя) з інвалідністю 1 або 2 групи;
- особи, які виховують неповнолітню дитину у випадку, якщо мають у подружжі військовослужбовця;
- близькі родичі загиблих чи безвісти зниклих під час АТО, ООС чи повномасштабної війни;
- родини Героїв України, загиблих під час Революції Гідності;
- особи, які здобувають освіту: професійно-технічну, фахову передвищу та вищу освіти. Вони мають навчатися за денною або дуальною формою навчання та здобувати рівень освіти, вищий за раніше здобутий;
- докторанти та інтерни.