Мобілізація у січні: у ТЦК пояснили, кого з чоловіків можуть затримати на вулиці

В Україні триває режим дії воєнного стану. Тому чоловіки мобілізаційного віку зобов'язані носити з собою не лише документи, що засвідчують їх особу, але й військово-облікові документи.

Якщо відповідних документів немає, то правоохоронці можуть затримати таких громадян чоловічої статі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Львівського обласного ТЦК та СП у фейсбуці.

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У Львівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки нагадали, що документи про засвідчення особи та військово-облікові документи зобов'язані носити чоловіки віком від 25 до 60 років.

Якщо таких документів немає, то під час перевірки співробітники Національної поліції України мають право затримати військовозобов'язаного до встановлення його статусу. А також доставити громадянина до ТЦК та СП, де йому вручать повістку, випишуть штраф або призначать дату для уточнення військово-облікових даних.

У Львівському ОТЦК також нагадали, що 18 травня 2024 року набрав чинності новий закон про мобілізацію. Серед іншого, він передбачає, що всі військовозобов'язані, призовники й резервісти віком від 18 до 60 років повинні були оновити свої дані в ТЦК та СП або через мобільний застосунок Резерв+.

Якщо військовозобов'язаний цього не зробив, то йому загрожує штраф до 25,5 тисяч гривень, який потрібно заплатити протягом 15 днів.

Водночас ті громадяни, які не оновили свої дані вчасно та отримали штраф, після його сплати однаково повинні пройти процедуру оновлення військово-облікових даних.

За відсутності оплати або даних про оскарження постанови матеріали справи передаються виконавчій службі для примусового виконання.