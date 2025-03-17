Мобілізація в Україні: що може змінитися у штрафах від ТЦК у 2025 році

Цього року на українців чекає низка змін, зокрема спрощення сплати штрафу за несвоєчасне оновлення даних через застосунок Резерв+. Це передбачено законопроєктом №12093, ухваленим Верховною Радою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фахівців юридичної компанії INSEININ.

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Які зміни передбачає законопроєкт у штрафах

Знижка 50% за добровільної сплати штрафу

Громадяни, які допустили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 та 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), можуть сплатити лише 50% від мінімального розміру штрафу.

Наприклад, якщо штраф становить 17 000 гривень, то протягом 10 днів сума зі знижкою складатиме 8 500 гривень. Для цього потрібно не лише сплатити зазначену суму протягом 10 календарних днів з моменту набрання постановою законної сили, а й визнати факт порушення.

Щоб скористатися цим правом, необхідно надати письмову згоду на розгляд справи без особистої участі. Таку згоду військовозобов'язаний подає особисто через застосунок Резерв+ або надсилає письмово через Укрпошту.

Закриття проваджень для осіб, які добровільно вступили на військову службу

Провадження щодо осіб, які порушили правила військового обліку, або вже отримали штрафи за такі порушення, закриваються у разі їхнього добровільного вступу на військову службу. Відповідно, штрафи анулюються.

Ця норма спрямована на стимулювання громадян до виконання військового обов'язку та зменшення адміністративного навантаження на органи влади й судову систему.

Спрощення процедури накладення штрафів

Законопроєкт передбачає можливість накладення штрафів без складання протоколу у випадках, коли повістка ТЦК повертається з відмітками про невручення або відмову від отримання.

Це дає змогу оперативніше реагувати на порушення та забезпечити невідворотність покарання.

Розгляд справ за місцем перебування на обліку або виявлення правопорушення

Розгляд адміністративних справ може здійснюватися як за місцем перебування особи на військовому обліку, так і за місцем виявлення правопорушення — наприклад, після примусового доставлення до найближчого ТЦК.

Це спрощує процедуру порівняно з попередньою вимогою щодо особистої явки до ТЦК за місцем обліку для складання протоколу.

Примусове виконання постанов про накладення штрафів

Якщо штраф не сплачено протягом 30 днів з моменту набрання постановою законної сили, вона підлягає примусовому виконанню. Це означає, що органи влади матимуть право застосовувати заходи примусового стягнення, зокрема накладати арешт на рахунки порушника.