Додаткова мобілізація 500 тисяч українців: Данілов розставив крапки над "і"

Олексій Данілов прокоментував пропозицію Генштабу ЗСУ мобілізувати додатково 450 – 500 тисяч людей. Він наголосив, що Україні справді потрібні додаткові військові.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що остаточне рішення стосовно обсягів мобілізації стане відомим після затвердження певних нормативно-правових і стратегічних документів. Наразі вони перебувають в стадії розробки.

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Додаткова мобілізація може відбутися у 2024 році

За словами Данілова, нам справді варто мати додаткових військових, але "це не означає, що це має відбутися за місяць-два".

Він наголосив, що нормативно-правові та стратегічні документи перебувають в стадії розробці, а рішення стосовно обсягів мобілізації стане відомо після їхнього затвердження. Секретар РНБО також пояснив, що мав на увазі Володимир Зеленський, коли сказав, що для додаткової мобілізації потрібно "більше аргументів".

Як сказав Данілов, мовиться про справедливість. Адже наразі воїни, які перебувають на фронті, зокрема на першій лінії, потребують відпочинку. Їм необхідна ротація.

Для цього нам варто мати додаткових військових, але це не означає, що це має відбутися за місяць – два. Це на наступний рік є таке бачення у військових. Яке буде остаточне рішення, стане відомо після затвердження певних нормативно-правових і стратегічних документів, які на сьогодні є в стадії розробки. Тому не треба зараз репетувати, що завтра всі 500 тисяч треба буде призивати,

– заявив він.

Також він наголосив, що Україна має забезпечити кожного військового відповідними засобами захисту, одягом, харчуванням та заробітною платою.

Все це забезпечується коштами наших платників податків, тому треба розуміти, що це відповідальність всіх, і людей, які мають призовний вік, які мають не ухилятися і бігати по закордонах від мобілізації. Те, що сьогодні відбувається в деяких містах, коли нічні клуби, казино, бари… В нас війна і я хочу, щоб усі розуміли, що це спільна справа, справа всіх брати участь у відсічі агресору: хто може – безпосередньо на фронті, а хто займається бізнесом – сплачуючи податки. Якщо це не буде спільною справою, нам вкрай важко буде тримати цю ситуацію, цю агресію,

– додав він.

Як Данілов ставиться до жорстких методів мобілізації

Данілов зауважив, що є закон України та законодавство мають виконувати всі без винятку. Практику, коли людей "хапають на вулицях" для мобілізації, Данілов назвав неприпустимою і переконаний, що з цим потрібно закінчувати.

Те, що стосується ситуації, коли відбуваються ексцеси й десь на вулицях хапають, я вважаю, що це не є допустима практика. З нею треба закінчувати. Якраз зараз ми чекаємо від Міністерства оборони внесення відповідних нормативно-правових актів на рівні законодавства у ВРУ, щоб ми все це врегулювали й раз і назавжди поставили крапку в цьому питанні,

– сказав Данілов.

Що варто знати про додаткову мобілізацію