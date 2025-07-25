Адвокатка розповіла, чи можлива мобілізація чоловіків 50 – 60 років на війну

У ЗМІ ширилася інформація про те. що в Україні нібито більше не мобілізуватимуть чоловіків від 50 до 60 років. Однак наспрвді заборони на призов чоловіків цього віку нмає і вони можуть бути мобілізовані загальних підставах відповідно до стану здоров’я.

Про це пише 24 Канал з посиланням на слова адвокатки юридичної компанії Riyako&partners Катерини Аніщенко в коментарі Факти ICTV.

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Як в Україні мобілізують чоловіків 50 – 60 років?

У Сухопутних військах ЗСУ визначили, що військовозобов'язаних чоловіків 50 – 60 років мобілізують до частин забезпечення, враховуючи фізичного та психоемоційного стану. Це можуть бути як тилові підрозділи, так і частини, що служать на передовій.

Деякі чоловіки від 50 років лише оновлювали дані в ТЦК та не отримували бойових повісток.

Але давайте будемо відвертими: особи такого віку також проходять військову службу,

– сказала пані Катерина.

Директива, яка розповідає про мобілізацію чоловіків за 50 років – це лише роз’яснення, а не нормативно-правовий акт. А мобілізація регулюється виключно Законом України.

До слова, заступниця начальника Київського РТЦК Лариса Козак зазначила, що такі мобілізовані чоловіки часто обіймають посади водіїв, логістів або тиловиків. У більшості випадків військові цього віку в штурмах участі не беруть.

Загалом чоловіки 50 – 60 років проходять всі етапи мобілізації, як і молодші громадяни. Вони також мають право на відстрочку за певних умов.