Адвокатка розповіла, чи можлива мобілізація чоловіків 50 – 60 років на війну
- В Україні немає заборони на мобілізацію чоловіків віком 50-60 років, і вони можуть бути призвані на загальних підставах відповідно до стану здоров’я.
- Мобілізація регулюється виключно Законом України, і чоловіки цього віку проходять всі етапи мобілізації.
У ЗМІ ширилася інформація про те. що в Україні нібито більше не мобілізуватимуть чоловіків від 50 до 60 років. Однак наспрвді заборони на призов чоловіків цього віку нмає і вони можуть бути мобілізовані загальних підставах відповідно до стану здоров’я.
Про це пише 24 Канал з посиланням на слова адвокатки юридичної компанії Riyako&partners Катерини Аніщенко в коментарі Факти ICTV.
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Як в Україні мобілізують чоловіків 50 – 60 років?
У Сухопутних військах ЗСУ визначили, що військовозобов'язаних чоловіків 50 – 60 років мобілізують до частин забезпечення, враховуючи фізичного та психоемоційного стану. Це можуть бути як тилові підрозділи, так і частини, що служать на передовій.
Деякі чоловіки від 50 років лише оновлювали дані в ТЦК та не отримували бойових повісток.
Але давайте будемо відвертими: особи такого віку також проходять військову службу,
– сказала пані Катерина.
Директива, яка розповідає про мобілізацію чоловіків за 50 років – це лише роз’яснення, а не нормативно-правовий акт. А мобілізація регулюється виключно Законом України.
До слова, заступниця начальника Київського РТЦК Лариса Козак зазначила, що такі мобілізовані чоловіки часто обіймають посади водіїв, логістів або тиловиків. У більшості випадків військові цього віку в штурмах участі не беруть.
Загалом чоловіки 50 – 60 років проходять всі етапи мобілізації, як і молодші громадяни. Вони також мають право на відстрочку за певних умов.