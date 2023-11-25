Мобілізація у грудні: кого не зможуть призвати, як отримати відстрочку

В Україні продовжили воєнний стан до 14 лютого 2024 року. Втім, у грудні мобілізують не всіх. Також частина військовозобов'язаних чоловіків може отримати відстрочку.

Кого не зможуть мобілізувати вже у грудні, хто має право на відстрочку, і які документи треба зібрати, щоб її отримати, розповідає 24 Канал.

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Кого не можуть мобілізувати

Мобілізації в Україні підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років. Зауважимо, що йдеться як про визнаних ВЛК придатними, так і обмежено придатними.

Однак, особи, визнані обмежено придатними до військової служби, – непридатні до служби у десантно-штурмових військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах (за винятком підрозділів забезпечення).

Військовослужбовці, визнані обмежено придатними до військової служби, придатні до служби у частинах (підрозділах) забезпечення, ТЦК та СП, установах, організаціях, навчальних закладах,

– йдеться в наказі Міноборони "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України".

У статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначено перелік осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Наприклад:

визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до 6 місяців;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років тощо.

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Як отримати відстрочку

Право на відстрочку реалізується шляхом подання заяви разом з низкою документів. Їх потрібно підготувати перед візитом до ТЦК.

У заяві необхідно зазначити паспортні дані, прохання надати відстрочку відповідно до статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", обов'язково дату та підпис. Окрім того, додати до неї документи, що підтверджують право на відстрочку.

Далі заяву реєструють у журналі вхідної кореспонденції ТЦК та СП. Комісія розглядає її й ухвалює рішення щодо надання відстрочки.

Опісля військовозобов'язаному надають виписку з книги протоколів. У документі зазначають прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, підстави відстрочки, номер і дату протоколу відстрочення; прізвища, ім'я, по батькові та підписи членів комісії ТЦК.

Людина отримує довідку про надання відстрочки зі штампом у військовому квитку або ж тимчасовому посвідченні.

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Важливо! Раніше юрист Ілля Шипко пояснив, що отримати відстрочку від мобілізації можливо тільки за умови, що військовозобов'язаний ще не набув статусу військовослужбовця.

Тобто якщо особу вже зараховано до складу військової частини, то право на отримання відстрочки від мобілізації реалізувати вже неможливо. Адже громадянин вже фактично є мобілізованим.