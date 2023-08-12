Кого можуть мобілізувати вже до кінця літа: 5 категорій військовозобов'язаних

12 серпня 2023, 08:50
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В Україні продовжили дію воєнного стану та мобілізації до 15 листопада 2023. Тож частина чоловіків можуть отримати повістку вже до кінця літа.

Кого саме можуть призвати у серпні, розповідає 24 Канал. Зауважимо, що в Україні немає хвиль мобілізації.

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Кого можуть мобілізувати до кінця серпня

Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років, придатні до служби. Так-от, мобілізувати можуть:

  • придатних та обмежено придатних чоловіків від 27 до 60 років незалежно від наявності військового досвіду;
  • придатних та обмежено придатних чоловіків від 18 до 27 років, якщо вони проходять службу в запасі;
  • чоловіків від 18 до 27 років, які проходили строкову службу або закінчили військову кафедру чи вищий військовий навчальний заклад і проходять службу в запасі;
  • придатних та обмежено придатних чоловіків від 18 до 27 років незалежно від проходження строкової служби ― на контракт;
  • знятих та виключених з військової служби чоловіків від 18 до 27 років, якщо вони не вчиняли тяжкий злочин і не мають підстав для відстрочки від мобілізації.

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Автор: Юлія Лобурак