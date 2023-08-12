Кого можуть мобілізувати вже до кінця літа: 5 категорій військовозобов'язаних

В Україні продовжили дію воєнного стану та мобілізації до 15 листопада 2023. Тож частина чоловіків можуть отримати повістку вже до кінця літа.

Кого саме можуть призвати у серпні, розповідає 24 Канал. Зауважимо, що в Україні немає хвиль мобілізації.

Дивіться також Виїзд чоловіків за кордон: Кабмін зняв обмеження ще з однієї категорії

Кого можуть мобілізувати до кінця серпня

Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років, придатні до служби. Так-от, мобілізувати можуть:

придатних та обмежено придатних чоловіків від 27 до 60 років незалежно від наявності військового досвіду;

придатних та обмежено придатних чоловіків від 18 до 27 років, якщо вони проходять службу в запасі;

чоловіків від 18 до 27 років, які проходили строкову службу або закінчили військову кафедру чи вищий військовий навчальний заклад і проходять службу в запасі;

придатних та обмежено придатних чоловіків від 18 до 27 років незалежно від проходження строкової служби ― на контракт;

знятих та виключених з військової служби чоловіків від 18 до 27 років, якщо вони не вчиняли тяжкий злочин і не мають підстав для відстрочки від мобілізації.