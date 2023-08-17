Окупанти готують масштабну мобілізацію в Криму, – партизани
Джерело:"Атеш"
Росіяни готуються провести масштабну мобілізацію в тимчасово окупованому Криму. Під загрозою майже всі вікові групи населення півострова.
Про це повідомили у партизанському русі "Атеш". Також росіяни готують мобілізацію й на інших загарбаних українських територіях.
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Окупанти готують масштабну мобілізацію в Криму
Агент "Атеш" із Сімферопольського військкомату повідомив, що окупанти готуються провести масштабну мобілізацію майже всіх вікових груп населення Криму.
Це підтверджує попередню інформацію наших агентів про те, що окупанти готують масштабну мобілізацію населення окупованих українських регіонів після так званих "виборів" у вересні,
– зауважили партизани.
У деяких населених пунктах Запорізької області вже оголосили про дострокові "вибори".
"Ми закликаємо всіма способами уникати мобілізації, в іншому випадку пишіть нам в @atesh_fire. Ми зруйнуємо російську армію зсередини", – підсумували в "Атеш".
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- За оцінками ГУР, у Кремлі планують мобілізувати на війну в Україні кілька сотень тисяч людей. Масова мобілізація є непопулярним рішенням, але Кремль не має іншого виходу через величезну кількість втрат.
- Москва не відкидає жодних методів збільшення чисельності армії. Окупанти вже навіть залучають до війни жінок з колоній.
- Росіяни, які перебувають на свободі, також масово отримують повістки. Зокрема, військкомат Московського району Санкт-Петербурга підійшов до справи "креативно" – призовникам надсилають повістки через СМС. У повідомленні одразу зазначено, що в разі неявки проти одержувача можуть порушити кримінальну справу.
- Багато росіян не хочуть помирати, тож підпалюють військкомати так часто, що генеральна прокуратура прирівняла це до терактів та диверсій через нищення державного майна. На кінець липня 2023 року розслідували 113 подібних випадків.
- Варто зауважити, що нещодавно російський диктатор Владімір Путін підвищив призовний вік у Росії до 30 років без підвищення мінімального порогу. Також Кремль дуже ускладнив виїзд за кордон.