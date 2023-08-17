Окупанти готують масштабну мобілізацію в Криму, – партизани

Росіяни готуються провести масштабну мобілізацію в тимчасово окупованому Криму. Під загрозою майже всі вікові групи населення півострова.

Про це повідомили у партизанському русі "Атеш". Також росіяни готують мобілізацію й на інших загарбаних українських територіях.

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Окупанти готують масштабну мобілізацію в Криму

Агент "Атеш" із Сімферопольського військкомату повідомив, що окупанти готуються провести масштабну мобілізацію майже всіх вікових груп населення Криму.

Це підтверджує попередню інформацію наших агентів про те, що окупанти готують масштабну мобілізацію населення окупованих українських регіонів після так званих "виборів" у вересні,

– зауважили партизани.

У деяких населених пунктах Запорізької області вже оголосили про дострокові "вибори".

"Ми закликаємо всіма способами уникати мобілізації, в іншому випадку пишіть нам в @atesh_fire. Ми зруйнуємо російську армію зсередини", – підсумували в "Атеш".

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