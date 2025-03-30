Кого зі студентів можуть мобілізувати вже у квітні

Для більшості учнів коледжів і вищих навчальних закладів діє відстрочка. Але є винятки. Деякі студенти можуть отримати повістку на законних підставах.

Зазначимо, що право на відстрочку від мобілізації мають студенти, аспіранти, докторанти, які здобувають першу вищу освіту за денною або дуальною формою, передає 24 Канал.

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Кого зі студентів можуть мобілізувати

Отримати повістку можуть студенти, які

навчаються на заочній або вечірній формі:

здобувають другу / третю вищу або професійну освіту;

мають статус військовозобов'язаних (служили в армії або отримали військовий досвід);

були відраховані;

не оформили або не продовжили відстрочку;

перебувають в проміжному періоді між ступенями навчання (наприклад, під час канікул між бакалавратом і магістратурою).

До слова, з 1 вересня 2025 року у вишах почне діяти обов'язкова для юнаків базова загальновійськова підготовка студентів. Після завершення програми студенти складуть присягу та отримають військову спеціальність. Якщо чоловік відмовиться її проходити, то його відрахують з університету.