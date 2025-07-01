Мобілізація 2025: хто може отримати бронювання та як його оформити
- Оновлені правила бронювання в Україні дозволяють критично важливим підприємствам відтерміновувати мобілізацію працівників.
- Бронюванню не підлягають особи, які працюють неофіційно, не перебувають на військовому обліку або мають зарплату менше 20 000 гривень, за винятком працівників держсектора, медичної сфери та енергетики.
Під час загальної мобілізації в Україні деякі підприємства можуть бронювати своїх працівників. Проте таке право мають не всі – процедура чітко врегульована законодавством.
Хто має право на бронювання працівників та що для цього потрібно – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Хто може отримати бронювання від мобілізації
В Україні з 1 квітня набули чинності оновлені правила бронювання військовозобов'язаних, що дають змогу критично важливим підприємствам відтерміновувати мобілізацію своїх працівників.
Можливість бронювання надається:
- державним службовцям категорії "А";
- медичному персоналу державних лікарень;
- священнослужителям;
- представникам міжнародних організацій;
- фахівцям у сферах енергетики, зв'язку, оборонно-промислового комплексу, ІТ та цифровізації.
Тривалість бронювання залежить від сфери діяльності. Для працівників критично важливих підприємств і операторів протимінної діяльності воно може тривати до 12 місяців.
У разі працевлаштування в міжнародній організації бронювання діє на весь строк дії контракту. Для держслужбовців та правоохоронців – на період мобілізації.
Водночас бронюванню не підлягають:
- особи, які працюють неофіційно;
- ті, хто не перебуває на військовому обліку або не оновив дані;
- працівники, чия офіційна зарплата менша ніж 20 000 гривень (виняток становлять працівники держсектора, медичної сфери та енергетики);
- особи, яких не внесено до реєстру "Оберіг".
Як підприємства бронюють працівників
Щоб підприємство могло бронювати своїх співробітників, воно має відповідати кільком критеріям:
- середня зарплата по компанії повинна становити не менше 20 000 гривень;
- не повинно бути податкової заборгованості;
- один з додаткових показників: експорт понад 32 мільйони євро, сплата 1,5 мільйона євро податків на рік, стратегічне значення тощо.
До слова, нещодавно в уряді підтримали ініціативу, за якою добровольці, що відслужили за "Контрактом 18 – 24", зможуть отримати відстрочку після його завершення. Відповідний законопроєкт, розроблений Міноборони, вже схвалили на засіданні.