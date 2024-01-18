Треба вирішувати в інший спосіб, – Лубінець про можливу мобілізацію осіб з 3 групою інвалідності

Уповноважений з прав людини запевняв, що деякі пункти проєкту закону про мобілізацію порушують Конституцію України. Щодо пункту про мобілізацію осіб з третьою групою інвалідності, то Лубінець запевнив, що не можна порушити наші міжнародні зобов'язання.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповідав у інтерв'ю NV, що третє його зауваження щодо проєкту закону про мобілізацію стосувалось саме мобілізації осіб з 3 групою інвалідності. Варто сказати, що проєкт закону про мобілізацію Кабмін подав у Верховну Раду 25 грудня, а відкликав 11 січня, пише 24 Канал.

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Що сказав Уповноважений про мобілізацію людей з 3 групою інвалідності

У нас є окрема конвенція ООН, яка ратифікована, в нас є окреме законодавство, яке ратифіковане. Пояснення, яке я чув на засіданні комітету, що у нас дуже багато громадян України скористались незаконним правом і десь через корупційну складову отримали довідку про те, що вони інваліди третьої групи. Насправді вони не мають права цим займатися,

– запевнив Лубінець.

За словами Уповноваженого, це питання не до законодавства, тож і вирішити його не рівні закону не можна. Уповноважений заявив, що цю проблему треба вирішувати в інший спосіб.

"Але ви не можете просто взяти й порушити наші міжнародні зобов'язання. Знову ж таки, я сподіваюся, що всі застереження і зауваження, які я офіційно висловив, направив на профільний комітет, будуть враховані. Чекаю на остаточну редакцію", – заявив Дмитро Лубінець.

Безугла прокоментувала заміну груп інвалідності на перелік хвороб у проєкті закону

Такий варіант дійсно обговорювався: прибрати групи інвалідності з закону і написати, що порядок визначається Кабміном. І тоді Кабмін визначатиме, наприклад, що онкохворі чи хворі на туберкульоз не підлягають призову, а частина осіб з третьою групою інвалідності підлягають,

– заявила Мар'яна Безугла.

Вона пояснила, що такі пропозиції надійшли від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного й він про це публічно говорив на брифінгу. Згодом ідею розвинув медичний комітет Верховної Ради України та Міністерство охорони здоров'я України.

Заступниця голови комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки пояснила, що ідея пов'язана з тим, що Мінохоронздоров'я планує ліквідувати МСЕК та групи інвалідності поступово взагалі. За словами нардепки, це цілком логічно та відповідає світовій практиці й знизить корупційні ризики.

Поки це концепт, подивимось, як проєкт перереєструють. Фінального рішення немає і я не вирішую це питання,

– запевнила Безугла.