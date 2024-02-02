Мобілізація триває: кого можуть призвати у лютому

В Україні триває воєнний стан, а отже – й загальна мобілізація. Тому військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років підлягають призову на військову службу.

Нині уряд працює над новим законопроєктом, однак, поки його не ухвалили, правила призову залишаться без змін. Хто підлягатиме мобілізації у лютому 2024 року – повідомляє 24 Канал.

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Кого можуть призвати у лютому

Наразі правила та порядок загальної мобілізації визначають такі закони та нормативно-правові акти:

"Про Мобілізаційну підготовку та мобілізацію",

"Про військовий обов'язок і військову службу",

Постанова Кабміну № 1487 про затвердження "Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів".

Наказ № 402 Міністерства оборони про затвердження "Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України".

Згідно з цими документами, триватиме мобілізація у лютому 2024 року. Оскільки новий законопроєкт тільки зареєстрували у Верховній Раді, то призов здійснюватиметься без змін.

Так, в обов'язковому порядку мобілізації підлягають:

чоловіки у віці від 18 до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров'я, якщо вони мають військовий досвід;

наразі чоловіки у віці від 27 (а не 25, як планується) до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров'я, якщо вони не мають досвіду військової служби;

чоловіки у віці від 18 до 60 років, які зняті та виключені з військового обліку, однак визнані придатними або обмежено придатними на підставі рішень ВЛК.

Також добровільно долучитися до лав армії можуть чоловіки віком від 18 до 27 років, які раніше не брали участь у виконанні строкової служби – на службу за контрактом, а також люди з інвалідністю і ті, хто отримував відтермінування від мобілізації через сімейні обставини.

Як може змінитися призов після ухвалення нового законопроєкту