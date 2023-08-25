В одній з областей України посилять мобілізацію: які причини

25 серпня 2023, 21:11
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Джерело:

Харківська ОВА

В Україні триває воєнний стан, тож усі військовозобов'язані можуть отримувати повістки. В одній з областей вирішили посилити мобілізаційні заходи.

Мовиться про Харківщину. Про це повідомив заступник начальника Харківської ОВА Роман Семенуха під час міжвідомчої наради з питань реалізації заходів мобілізації.

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На Харківщині посилять мобілізацію

У робочій зустрічі з питань реалізації мобілізаційних заходів взяли участь:

  • тимчасовий виконувач обов'язків начальника Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки,
  • представники територіальних управлінь СБУ, ДБР, Національної поліції, районних ТЦК,
  • голови районних військових адміністрацій та громад регіону.

Під час наради обговорили кроки співпраці між органами, які сприяють або здійснюють мобілізаційні заходи на території Харківської області.

З метою виконання планів, поставлених державою, Харківська обласна військова адміністрація посилює свою співпрацю з регіональним центром комплектування та соціальної підтримки у напрямку здійснення мобілізаційних заходів. Також продовжуємо всіляко допомагати нашим захисникам і захисницям,
– заявив Семенуха.

Учасники наради також обговорили кроки щодо створення на території районних військових адміністрації та населених пунктів регіону комісій з розгляду питань, пов'язаних із посиленням планових мобілізаційних заходів.

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Хто може отримати бронь

Законодавство передбачає перелік осіб, які можуть отримати бронь від мобілізації. Отож, бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють:

  • в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, якщо це необхідно для забезпечення їхнього функціонування;
  • на підприємствах, установах та організаціях, яким встановлені мобілізаційні завдання (замовлення), якщо це необхідно для їхнього виконання;
  • на підприємствах, в установах та організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт та послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань;
  • на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Автор: Ольга Котів