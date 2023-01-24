Набирають у 20 разів менше людей, ніж раніше, – правозахисник про мобілізацію на Донбасі

На території окупованого Донбасу росіяни продовжують мобілізувати місцевих чоловіків. З початку 2023 року окупанти заборонили відстрочку від армії, яку надавали раніше. Вони знову проводять медичну комісію для всіх чоловіків до 60 років.

Про це 24 Каналу розповів правозахисник Павло Лисянський. За його словами, 16 – 17-річних хлопців також викликають до медичної комісії, і їм не можна виїжджати з тимчасово окупованої території.

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Завдяки залякуванням збільшують кількість мобілізованих

Правозахисник назвав ще одну "новацію" росіян. Раніше людину, яка ухилялась від мобілізації, знаходили, відводили до військкомату і потім відправляли на військові збори.

Але зараз, коли на окупованих територіях почало діяти російське законодавство, їй одразу інкримінують порушення певної статті (якщо отримав повістку і не з'явився до військкомату), покарання за якою 10 років ув'язнення,

– зауважив він.

Лисянський наголосив, що використовуючи саме цей інструмент залякування, окупанти намагаються збільшити кількість чоловіків, які спочатку проходять медичну комісію, після неї – комплектацію,а потім їх відправляють на фронт.

Українців витісняють з окупованого Донбасу

"Сьогодні кількість мобілізованих значно менша, ніж була рік тому. 23 лютого 2022 року за день окупанти могли назбирати приблизно 900 – 1100 мобілізованих тільки з одного Донецька. Сьогодні ж, якщо вони збирають 5 – 7 людей, це для них добре", – розповів він.

За його словами, зараз на окупованих територіях Донбасу чоловіків майже не залишилось – триває відтік людей. Шалені кошти заробляють нелегальні перевізники в купі з окупаційними адміністраціями.

Завдання Кремля – витіснити українців з тимчасово окупованої території для того, щоб не зберігалась історична пам'ять. Багато людей пам'ятають, що було, коли Донбас був українським, і бачать, що зараз коїться, коли прийшла Росія,

– наголосив він.

Він зауважив, що це стосується як територій, окупованих у 2014 році, так і з початком повномасштабного вторгнення Росії.

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Росіяни хочуть привезти на окуповані території до 40 тисяч поліцейських

"Місцеве населення бачить дії окупантів і у них формується негативна думка про росіян. Що вони з цим можуть зробити? Вони просто виштовхують людей за кордон окупованих територій", – зазначив Лисянський.

За його словами, замість українців території заселяють росіянами. Окупанти намагаються зараз відкрити понад 100 відділень російської поліції на тимчасово окупованих територіях. Під це вони залучають 35 – 40 тисяч російських поліцейських, яких відправляють туди у "відрядження".

"Влада їм каже, якщо поїдете з сім'ями, ми вам дамо "підйомні" гроші. Це стратегія для того, щоб заселити ці території своїми, а наших вони просто викидають", – підкреслив правозахисник.

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