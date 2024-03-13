Мобілізація по-новому: чи зможе військовозобов'язаний стати опікуном батьків дружини

Триває розгляд правок до нового законопроєкту про мобілізацію. Одним з проблемних питань є мобілізація опікунів людей з інвалідністю.

Людина, що потребує постійного догляду в праві самостійно вирішувати, хто буде її опікуном. Про це повідомив народний депутат, член профільного парламентського Комітету Олександр Федієнко в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Чи будуть мобілізовувати опікунів людей з інвалідністю

Однією з найбільш складних проблем, які підіймає новий законопроєкт про мобілізацію, є обставини, що стосуються опікунів людей з обмеженими можливостями в Україні.

Це питання спричиняє корупційні ризики, а точна кількість опікунів залишається невідомою для держави. Тому в законопроєкті ця проблема досі не знайшла свого вирішення.

Федієнко вважає, що людина в праві самостійно обирати собі опікуна.

Ми не можемо нав'язати людині, що опікуном повинен бути виключно найближчий родич,

– зазначив нардеп.

Він також зауважив, що догляд за особою з інвалідністю – не лише економічна допомога, а й фізична. Тому якщо доглядальник фізично не може виконати свій обов'язок, то людина в праві самостійно обрати собі опікуна.

"Я думаю, що ми таким шляхом і підемо", – додав Федієнко.

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