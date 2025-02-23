Куди мобілізують чоловіків за 50 років: у ТЦК дали відповідь
- Чоловіки від 50 до 60 років мобілізуються лише для служб у частинах забезпечення, а не на бойові посади.
- Мобілізація чоловіків цього віку можлива за дефіцитними спеціальностями або для тилових завдань.
В Україні триває воєнний стан. Військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років підлягають мобілізації.
Мобілізація чоловіків за 50 років відбувається лише за окремим розпорядженням Генштабу у разі, якщо вони мають дефіцитні військово-облікові спеціальності або для тилових завдань, передає 24 Канал із посиланням на пресконференцію представниці РТЦК у Києві Лариси Козак.
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Куди беруть служити чоловіків 50 – 60 років
За словами Козак, військкоматам наказали мобілізовувати громадян віком від 50 до 60 років лише до частин забезпечення. Посадовиця наголосила, що таких військовозобов'язаних вважають придатними до несення служби в частинах забезпечення.
Майор підкреслила, що не бачила випадків, коли чоловіків за 50 років відправляли безпосередньо на бойові посади. Люди такого віку, як правило, служать водіями, логістами, тиловиками.
Нагадаємо, що в Україні чоловіків від 25 до 60 років можуть мобілізувати. Громадяни від 18 до 25 років мають статус призовників і можуть приєднатися до війська за власним бажанням. Є винятки, коли людина набуває статус військовозобов'язаного у 18 років і її можуть мобілізувати. Йдеться про випадки, коли чоловік:
- пройшов строкову службу;
- проходив службу за контрактом в Збройних Силах України;
- пройшов альтернативну (невійськову) службу;
- було звільнено з поліції, рядового складу МВС чи Держмитслужби;
- є випускником військової кафедри закладів вищої освіти;
- було визнано ВЛК непридатним до термінової служби в мирний час, але придатним у воєнний. Чоловіки з таким статусом є військовозобов'язаними, навіть якщо їм менше ніж 25 років.
Також почали діяти однорічні контракти для 18 – 24-річних. Ця категорія людей може відслужити рік, а потім звільнитися. Нагадаємо, що добровольців за новими контрактами братимуть до шістьох бригад винятково на бойові посади.
Їхня базова підготовка триватиме 45 днів, фахова – 14 днів, також два тижні відведено на адаптацію у бригаді. У Міноборони підкреслили, що залучення контрактників 18 – 24 років дозволить частіше проводити ротації у бригадах.