Куди мобілізують чоловіків за 50 років: у ТЦК дали відповідь

В Україні триває воєнний стан. Військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років підлягають мобілізації.

Мобілізація чоловіків за 50 років відбувається лише за окремим розпорядженням Генштабу у разі, якщо вони мають дефіцитні військово-облікові спеціальності або для тилових завдань, передає 24 Канал із посиланням на пресконференцію представниці РТЦК у Києві Лариси Козак.

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Куди беруть служити чоловіків 50 – 60 років

За словами Козак, військкоматам наказали мобілізовувати громадян віком від 50 до 60 років лише до частин забезпечення. Посадовиця наголосила, що таких військовозобов'язаних вважають придатними до несення служби в частинах забезпечення.

Майор підкреслила, що не бачила випадків, коли чоловіків за 50 років відправляли безпосередньо на бойові посади. Люди такого віку, як правило, служать водіями, логістами, тиловиками.

Нагадаємо, що в Україні чоловіків від 25 до 60 років можуть мобілізувати. Громадяни від 18 до 25 років мають статус призовників і можуть приєднатися до війська за власним бажанням. Є винятки, коли людина набуває статус військовозобов'язаного у 18 років і її можуть мобілізувати. Йдеться про випадки, коли чоловік:

пройшов строкову службу;

проходив службу за контрактом в Збройних Силах України;

пройшов альтернативну (невійськову) службу;

було звільнено з поліції, рядового складу МВС чи Держмитслужби;

є випускником військової кафедри закладів вищої освіти;

було визнано ВЛК непридатним до термінової служби в мирний час, але придатним у воєнний. Чоловіки з таким статусом є військовозобов'язаними, навіть якщо їм менше ніж 25 років.

Також почали діяти однорічні контракти для 18 – 24-річних. Ця категорія людей може відслужити рік, а потім звільнитися. Нагадаємо, що добровольців за новими контрактами братимуть до шістьох бригад винятково на бойові посади.

Їхня базова підготовка триватиме 45 днів, фахова – 14 днів, також два тижні відведено на адаптацію у бригаді. У Міноборони підкреслили, що залучення контрактників 18 – 24 років дозволить частіше проводити ротації у бригадах.